إيلاف: وجبة مثالية جدًا في الليالي الشتوية الباردة أو في أي وقت تحتاجون فيه إلى وجبة مريحة تدفئكم.

المقادير:

6 قطع من أفخاذ الدجاج بالعظم والجلد

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

3 حبات بصل كبيرة، مقطعة إلى مكعبات

2 ضلع كرفس، مقطع إلى مكعبات

3 فصوص ثوم، مفرومة

1 ملعقة كبيرة دقيق متعدد الأغراض

نصف كوب من النبيذ الأبيض الجاف (اختياري)

½ 1 كوب مرقة دجاج

1 رطل من البطاطس الحمراء الصغيرة، مقطعة إلى نصفين

علبتان سعة 15 أونصة من الفاصوليا البيضاء، مصفاة ومغسولة

2 أغصان زعتر طازج

2 أغصان إكليل الجبل الطازج

نصف حزمة من الكرنب، منزوعة السيقان، ومقطعة الأوراق إلى قطع صغيرة

طريقة العمل:

سخني الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت.

تتبل أفخاذ الدجاج بملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل.

تذوب الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يُضاف الدجاج على دفعات، بحيث يكون جانب الجلد لأسفل، ويُقلى على كلا الجانبين حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً، لمدة 2-3 دقائق لكل جانب؛ يترك جانبا.

يُضاف الكراث والكرفس ويُطهى مع التحريك من حين لآخر حتى ينضج لمدة 5-7 دقائق تقريبًا. اضف الملح والفلفل للمذاق. يُضاف الثوم حتى تفوح رائحته، لمدة دقيقة واحدة تقريبًا.

يقلب في الدقيق حتى يصبح لونه بني فاتح، حوالي 1 دقيقة.

يُضاف النبيذ وتكشط أي قطع بنية اللون من قاع المقلاة. يُضاف مرق الدجاج والبطاطس والفاصوليا والزعتر وإكليل الجبل. أعيدي الدجاج إلى المقلاة.

ضعيه في الفرن واخبزيه حتى تنضج البطاطس وينضج الدجاج بالكامل، وتصل درجة الحرارة الداخلية إلى 175 درجة فهرنهايت، حوالي 40-45 دقيقة.

يُضاف اللفت حتى يذبل لمدة دقيقتين تقريبًا. اضف الملح والفلفل للمذاق.

يقدم على الفور.