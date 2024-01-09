إيلاف: من لا يحب سلطة البطاطس الجيدة مع الأعشاب الطازجة والبيض؟ سلطة البطاطس هذه ستذهلك.

المقادير:

2 كيلو بطاطس حمراء صغيرة، مقطعة أرباع

⅓ كوب مايونيز

⅓ كوب كريمة حامضة

½ 1 ملعقة كبيرة خردل ديجون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

2 ملعقة صغيرة برش ليمون

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

2 ضلع كرفس، مقطع إلى مكعبات

3 ملاعق كبيرة كيبر، مفروم

3 ملاعق كبيرة من أوراق البقدونس الطازجة المفرومة ناعماً

3 ملاعق كبيرة من الشبت الطازج المفروم ناعماً

2 بصل أخضر، مقطع إلى شرائح رفيعة

4 بيضات مسلوقة، مقطعة أرباع

طريقة العمل:

ضعي البطاطس في قدر كبيرة وغطيها بالماء البارد المملح بمقدار بوصة واحدة.

يُغلى المزيج ويُترك على نار خفيفة حتى يصبح طريًا لمدة 15 دقيقة تقريبًا. تصفى جيدا وتترك لتبرد.

في وعاء كبير، اخفقي المايونيز والقشدة الحامضة والديجون وعصير الليمون وبرش الليمون معًا. يضاف الملح والفلفل للمذاق. يُضاف الكرفس والكيبر والبقدونس والشبت والبصل الأخضر والبطاطس حتى تمتزج جيدًا. يغطى ويبرد لمدة لا تقل عن 4 ساعات إلى يومين.

يقدم مع البيض المسلوق.