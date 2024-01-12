الميني كورن دوغ وجبة سريعة محببة لدى الاطفال دون شك، نقدم لك طريقة سهلة لصنعها في المنزل.

المقادير:

1 كوب زيت نباتي

12 هوت دوغ، مقطعة إلى نصفين

¼ كوب نشا الذرة

نصف كوب دقيق متعدد الأغراض

نصف كوب من دقيق الذرة الصفراء

2 ملاعق كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

نصف كوب حليب

1 بيضة كبيرة

طريقة العمل:

سخني الزيت النباتي في فرن هولندي كبير أو مقلاة على نار متوسطة عالية.

في وعاء كبير، قومي بجمع النقانق (هوت دوغ) مع نشا الذرة، وتقليبها حتى تتغطى.

ادخلي اسياخ خشبية في النقانق واتركيها جانباً.

في وعاء كبير، يُمزج الدقيق ودقيق الذرة والسكر ومسحوق الخبز. يضاف الملح والفلفل للمذاق.

في كوب قياس زجاجي كبير أو وعاء آخر، اخفقي الحليب والبيض معًا. يُسكب المزيج فوق المكونات الجافة ويُحرَّك باستخدام ملعقة مطاطية حتى يصبح رطبًا.

على دفعات، قومي بغمس النقانق في الخليط حتى يتم تغطيتها بالكامل. تقلى كل 4 أو 5 قطع في المرة الواحدة، حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة بشكل متساوٍ، لمدة 2-3 دقائق. تنقل إلى صينية مبطنة بالمناشف الورقية لتمتص الزيت الزائد.

تقدم على الفور ساخنة.