باريس : انطلقت أوّل مسابقة ضمن أولمبياد باريس 2024 أمام معلمٍ سياحيّ كبيرٍ الخميس، مع منافسات القوس والنشاب مقابل قصر ليزانفاليد حيث يُدفن نابوليون بونابرت، وذلك قبل يوم من افتتاح رسمي غير مسبوق على نهر السين، فيما بدأت منافسات كرة القدم لدى السيدات.

تألّق الكوريون في التصفيات مع تحطيم ليم سي هيون الرقم العالمي لدى السيدات، وتصدّر كيم وو جين وكيم جي ديوك لدى الرجال.

وتقام المسابقة القتالية القديمة على العشب أمام القبّة المذهّبة للمتحف العسكري حيث دُفن به نابوليون عام 1861.

جسّدت تصفيات اليوم الهدوء قبل العاصفة. وكي يتمكّن كل الرماة الـ64 من التسديد في الوقت عينه، أقيمت المسابقة على مضمار التدريب حيث لا توجد مساحة للمتفرّجين.

وستنتقل المنافسة في الأدوار الإقصائية إلى الملعب الأساس والذي يتّسع لعدد غير مسبوق من المتفرجين بالنسبة للقوس والنشاب، إذ يبلغ 8 آلاف متفرّج.

قال الأميركي كايسي كوافهولد الذي خاض أولمبياد طوكيو الأخير صيف 2021 دون جماهير بسبب جائحة كوفيد 19 "أكثر شيء اتطلّع اليه هو الجمهور".

فوز سيدات إسبانيا وكندا

وبعد فوضى البداية في كرة القدم لدى الرجال الأربعاء، في مباراة استمرت نحو أربع ساعات بين المغرب والأرجنتين، انطلقت منافسات السيدات.

يظهر المنتخب الإسباني للمرة الأولى، بقيادة لاعبة العام 2023 آيا بونماتي التي سجّلت خلال الفوز على اليابان 2 1. وبرغم غياب طوعي لمدرّبتها بيف بريستمان بعد حادثة "التجسّس" على الخصم، فازت كندا على نيوزيلندا 2 1.

في كرة المضرب، فرضت القرعة مواجهة محتملة في الدور الثاني، بين أسطورتي اللعبة الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب 24 بطولة كبرى والإسباني رافايل نادال بطل ذهبية 2008، فيما انسحب البريطاني أندي موراي من منافسات الفردي والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة عالمياً من الفردي والزوجي.

قال ديوكوفيتش الذي واجه نادال 59 مرّة في آخر 18 سنة "أنا متحمّس لهذا اللقاء في الدور الثاني، وسأقدّم كل ما لدي".

وأكّد رئيس الاتحاد الفرنسي للجودو ستيفان نوميس عدم جاهزية صالة شان دو مارس أرينا المقرّر استضافتها بعد يومين المنافسات بسبب الكثير من الغبار وتغيير السجادات.

بايلز بدأت التحليق

وتذوّقت نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز أولى تجاربها في قاعة بيرسي، خلال تمارين تسبق بداية المنافسات الرسمية نهاية الأسبوع.

وتبدو بايلز (27 عاماً) في وضع جيّد لتعزيز ذهبياتها الأولمبية الأربع التي نالتها في أولمبياد ريو 2016.

بعد مرورها على عارضة التوازن والأرض، انتقلت إلى القفز، لتؤدّي بشكل مذهل لا تشوبه شائبة قفزة رمح يورتشينكو المزدوج، المعروفة تحت مُسمّى "بايلز II".

ودعا رئيس اللجنة الأولمبية الأميركية جين سايكس إلى انهاء التراشق الكلامي بين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) ونظيرتها الأميركية (يوسادا)، على خلفية الحديث عن فضيحة تنشّط سباحين صينيين منذ العام 2021.

ووصلت الحدّة لدرجة ان اللجنة الأولمبية الدولية منحت سولت لايك سيتي حق استضافة أولمبياد 2034 الشتوي، شرط احترام موقع الوكالة الدولية للمنشطات.

وصباح الخميس، اكتملت بعثة فلسطين مع وصول وفدها الرسمي وبعض الرياضيين إلى مطار شارل ديغول. استقبله العشرات مطلقين هتافات الدعم، في ظل الحرب الدائرة في غزّة.

وتتركّز الأنظار الجمعة على أوّل حفل افتتاح خارج ملعب في تاريخ الألعاب الصيفية. سينزل بين ستة آلاف وسبعة آلاف رياضي في 85 عبّارة وقارباً في نهر السين، فيما لا تزال هوية المغنين في الحفل سريّة، وتبدو نجمة البوب الأميركية ليدي غاغا من الأسماء المرشّحة بقوّة.