واشنطن: تغلّب فريق نجوم الدوري المكسيكي على فريق نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم 4 1 الأربعاء ضمن مواجهة "أول ستار" (كل النجوم) بغياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريس.

سجّل الأرجنتينيون هيرمان برتيرامي (17)، خوان برونيتا (68)، ماكسيميليانو ميسا (69) والمغربي أسامة الإدريسي (41) أهداف الفريق المكسيكي والكولومبي كوتشو هيرنانديس (17) للفريق الأميركي.

ولم يكن لاعبا إنتر ميامي الأميركي ميسي وسواريس مدرجين على القائمة المحدثة لرابطة الدوري للمباراة التي أقيمت في كولومبوس في ولاية أوهايو، بسبب إصابة ميسي من إصابة في كاحله تعرض لها خلال نهائي كوبا أميركا ضد كولومبيا، ومعاناة سواريس من أوجاع في الركبة.

وكانت المباراة فرصة أمام ميسي (37 عاماً) للمشاركة في هذه المباراة التقليدية للمرة الأولى منذ انتقاله إلى ميامي الصيف الماضي.

قاد ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، فريق ميامي إلى الفوز بكأس الرابطتين (الأميركية والمكسيكية) وهي بطولة تجمع بين أندية الولايات المتحدة والمكسيك.