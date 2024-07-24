إيلاف من باريس: في غضون 4 ساعات فقط تم الإعلان عن احتراف اللاعب العراقي الشاب علي جاسم (20 عاماً) في صفوف نادي كومو بالدوري الإيطالي، وفي نفس اليوم قاد علي جاسم منتخب العراق الأولمبي للفوز بهدفين لهدف على أوكرانيا في أولى مباريات "أسود الرافدين" في أولمبياد باريس 2024.

تمكن علي جاسم من تحقيق هدف الفوز للمنتخب العراقي الأولمبي في الدقيقة 75، ليبرهن على أنه الموهبة الشابة الأفضل في قارة آسيا، وهو عنوان الموقع الرسمي لنادي كومو الإيطالي، الذي قال في تقريره إن النادي حصل على توقيع اللاعب الأكثر موهبة في القارة اليوم (الأربعاء)

الفوز العراقي في بداية مشواره بالأولمبياد يجعله مرشحاً لمواصلة مسيرته الأولمبية، حيث يطمح إلى الفوز بميدالية أولمبية هذه المرة بعد أن كان قريباً منذ 20 عاماً من تحقيق هذا الانجاز، حينما حل رابعاً في أولمبياد آثينا 2004.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، إلا أن المنتخب العراقي تمكن بفضل الروح العالية، والمواهب الشابة من حسم المباراة، فقد تقدم الأوكران عن طريق فالنتين روبشينسكي في الدقيقة 53، وتعادل أيمن حسين للعراق في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ثم حسمها علي جاسم في الدقيقة 75، ليتوج يومه التاريخي بانجازين وهما الانتقال رسمياً للدوري الإيطالي، وحسم مباراة العراق في الأولمبياد أمام أوكرانيا.