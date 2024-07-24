إيلاف من باريس: في سيناريو لم تشهد كرة القدم مثيلاً له من قبل،توقفت مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس لمدة ساعتين بعد اقتحام الملعب من جانب الجماهير، وتمت مراجعة هدف الأرجنتين الثاني ليقرر الحكم أنه غير صحيح.

وكانت الملايين حول العالم من متابعي المباراة اعتقدوا أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2، ولكن اتضح أنها متوقفة بعد اقتحام بعض الجماهير للملعب، حينما كانت النتيجة 2-2 وبعد احتساب 15 دقيقة وقتاً بدل ضائع.

ولكن اتصح بعد أكثر من ساعتين اتضح أن اللجنة المنظمة كانت في اجتماعات لحسم الأمور، وعاد الجميع من جديد لاستئناف المباراة لمدة 3 دقائق بدون جمهور، وكذلك تم الغاء هدف الأرجنتين الثاني، وانتهت المواجهة بفوز المغرب 2-1، وهو سيناريو لم يحدث أبداً في تاريخ كرة القدم، ولكنه في نهاية المطاف ابتسم للمنتخب المغربي الذي حقق انجازا تاريخياً جديداً بالفوز على الأرجنتين، وهو انجاز يضاف لتألق المغرب في مونديال قطر 2022، حينما بلغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ الكرة المغربية والعربية والأفريقية.

كان "أسود أطلس" الطرف الأفضل في المباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024، وسجل سفيان رحيمي، هدف منتخب المغرب الأول في الدقيقة 47، وذلك بعد كرة عرضية ومن تمريرة مهارية داخل منطقة الجزاء، خطفها نجم العين من أمام حارس المرمى.

وأضاف رحيمي هدف منتخب المغرب الهدف الثاني في الدقيقة 51 من المباراة، عن طريق ضربة جزاء وضعها على يمين الحارس الأرجنتيني.

ونجح منتخب الأرجنتين من تقليص النتيجة وتسجيل الهدف الأول عن طريق جوليانو سيميوني في الدقيقة 68 من المباراة، بعد كرة عرضية داخل المنطقة.

واحتسب حكم المباراة 15 دقيقة كاملة وقتاً بدلاً من الضائع، ونجح المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأخيرة من هذا الوقت في تسجيل هدف التعادل، وذلك بعد أكثر من تسديدة داخل منطقة الجزاء، تصدى الحارس للكرة الأولى، قبل أن يتابعها ميدينا في الشباك.

وتوقفت المباراة أكثر من ساعتين، وعادت بقرار الغاء هدف الأرجنتين، وانتهت بفوز المغرب 2-1.