نيويورك: أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) الأربعاء بيع حقوق مباريات الدوري إلى "والت ديزني"، "أن بي سي يونيفرسال" و"أمازون" لـ11 موسماً بدءاً من 2025 2026 حتّى 2035 2036 مقابل صفقةٍ تُقدّر بنحو 76 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تُعزز هذه العقود قيمة كل فريق من فرق الدوري ورواتب أبرز نجوم كرة السلة، بالإضافة إلى توسيع تغطية المباريات لمتابعي البث التلفزيوني الأميركي والعالمي وكذلك المشاهدين عبر البث الرقمي.

وأفادت تقارير من شبكة "إي أس بي أن"، صحيفة "وول ستريت" ومجلة "فوربس" إلى أن هذه الصفقة تُقدّر قيمتها بـ76 مليار دولار.

وقال مفوّض رابطة الدوري آدم سيلفر "اتفاقياتنا الإعلامية العالمية الجديدة مع ديزني وأن بي سي يونيفرسال وأمازون ستزيد من مدى وصول وإمكانية وصول مباريات الدوري الأميركي للمحترفين للجماهير في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف "سيوزّع هؤلاء الشركاء محتوانا عبر مجموعة واسعة من المنصات ويساعدون في تحويل تجربة المشجعين على مدار العقد المقبل".

جاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت الرابطة أنها رفضت عرضاً من شركة "وارنر براذرز ديسكفري" مطابقاً لعرض أمازون للاحتفاظ بحقوقها، قائلة إن شروط العرض للبقاء على البث الأمريكي عبر "تيرنر سبورتس" لم تكن كافية.

قرار رابطة الدوري

وقالت الرابطة في بيان "عرض وارنر براذرز ديسكفري الأخير لم يتطابق مع شروط عرض أمازون برايم فيديو، ولذلك دخلنا في ترتيب طويل الأمد مع أمازون".

وأضافت "كان هدفنا الأساسي هو زيادة مدى وصول وإمكانية وصول مبارياتنا لجمهورنا. يدعم اتفاقنا الجديد مع أمازون هذا الهدف من خلال تكملة حزم البث والكابل والبث المباشر التي هي بالفعل جزء من ترتيباتنا الجديدة مع ديزني وأن بي سي يونيفرسال (...) كما التزم جميع الشركاء الثلاثة بموارد كبيرة للترويج للدوري وتعزيز تجربة المشجعين".

وسيبقى بث المباريات داخل الولايات المتحدة عبر "إي أس بي أن" و"أي بي سي" المملوكتين من ديزني، بالإضافة إلى "أن بي سي" و"بيكوك" وعرض بعض المباريات عبر "أمازون".

في المقابل، وعدت شركة "تيرنر سبورتس" بمواجهة قرار رابطة الدوري.

في الأسواق المحلية، ستبث ديزني 80 مباراة في الموسم العادي عبر قناتيها، وستحصل "أن بي سي يونيفرسال" على ما يصل إلى 100 مباراة، وستضيف أمازون 66 مباراة في الموسم العادي.

وستوزّع ديزني أيضاً المباريات في أسواق دولية عدّة، بينما ستوزع أن بي سي المباريات في أوروبا عبر "سكاي سبورتس" وكذلك في أجزاء من إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

وستتولى أمازون التوزيع العالمي في مناطق محددة، بما في ذلك المكسيك، البرازيل، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، المملكة المتحدة وأيرلندا.