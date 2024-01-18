المقادير:

(يخدم 4 كبداية أو طبق جانبي)

1 قرع الجوز، مقشر، ومقطع إلى نصفين بالطول، ومنزوع البذور، ثم مقطع إلى أنصاف أقمار بسمك 1/2 بوصة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب الطازج المبشور

1 1/2 ملعقة كبيرة عسل

1 1/2 ملعقة صغيرة من خل التفاح

1 1/2 أونصة بيكورينو، مقطعة إلى شرائح رقيقة بسمك 1/16 بوصة

1 1/2 ملعقة كبيرة من أوراق الأوريجانو، مع بعض السيقان

2 ملاعق كبيرة بذور اليقطين (بيبيتاس)، محمصة، ملح وفلفل أسود

بالنسبة لزيت البرتقال:

2 برتقالة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طؤيقة العمل:

سخني الفرن إلى 500 درجة أو أعلى درجة يمكن أن يصل إليها الفرن.

بالنسبة للزيت المنقوع، قومي بحلق قشر البرتقال جيدًا إلى شرائح، مما يمنحك نصف أونصة من القشر (تجنبي أي لب). افرمي القشرة بشكل خشن، ثم انقليها إلى وعاء محضرة الطعام.

أضيفي الزيت واخلطيه لمدة دقيقة واحدة، أو حتى يتم تقطيع القشر جيدًا.

انقليه إلى وعاء واتركيه ينقع لمدة 20 إلى 60 دقيقة.

يصفى من خلال منخل في وعاء منفصل، ويتم التخلص من المواد الصلبة.

قومي بتقسيم كل من البرتقال المقشر إلى شرائح؛ افعلي ذلك فوق منخل موضوع فوق وعاء لالتقاط العصير.

ضعي جانباً القطع وملعقة كبيرة من العصير المجمّع للتتبيلة.

ضعي قرع الجوز، وزيت الزيتون، وجوزة الطيب، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وبعض الفلفل في وعاء كبير، وقلبيه حتى تمتزج المكونات.

قسّمي الخليط بين ورقتين للخبز مبطنتين بالرق، مع المباعدة بين القطع بحيث لا تتداخل، واخبزيهما لمدة 20 إلى 25 دقيقة، مع تقليب القطع في منتصف المدة، حتى تنضج تمامًا وتكتسب اللون البني الجميل.

توضع جانبا لتبرد على درجة حرارة الغرفة.

في هذه الأثناء، ضعي العسل في مقلاة صغيرة على نار متوسطة إلى عالية.

يُغلى المزيج ثم يُطهى لمدة تتراوح بين دقيقتين وثلاث دقائق مع التحريك من حين لآخر حتى يتحول العسل إلى لون الكراميل البني الغامق.

يُرفع عن النار وتضاف على الفور شرائح البرتقال وملعقة كبيرة من العصير المحفوظ والخل. توضع جانبا لتبرد قليلا.

رتبي قرع الجوز والبيكورينو على طبق كبير.

تُسكب صلصة العسل بالكراميل فوقها، ثم يُضاف الأوريجانو وبذور اليقطين وزيت البرتقال.