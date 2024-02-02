سلطة الكينوا لجنيفر أنيستون اجتاحت الإنترنت لسبب وجيه! مصنوعة من الكينوا، والحمص، وجبنة الفيتا، والفستق، والأعشاب الطازجة، وخل الليمون البسيط ... هذه السلطة اللذيذة والمقرمشة هي واحدة من أفضل السلطات التي يمكن تناولها على الإطلاق. مليئة بالبروتين النباتي والألياف والدهون الصحية … هذه السلطة الخالية من الخس مغذية بقدر ما هي لذيذة. مثالية لعشاء صحي أو غداء أو وجبة سريعة!

ما هي سلطة جنيفر أنيستون؟

انتشرت هذه السلطة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لكونها السلطة التي تناولتها جنيفر أنيستون أثناء تصويرها مع الأصدقاء لمدة عشر سنوات. لقد جن جنون الإنترنت بسبب ذلك! فمن منا لا يريد السلطة التي أكلتها جينيفر (وربما كورتني كوكس وليزا كودرو)!؟!

ومع ذلك، بعد بعض التحقيقات والتصريحات من جينيفر نفسها، فهي في الواقع لم تأكل هذه السلطة كل يوم أثناء تصوير المسلسل الهزلي الناجح. وبدلاً من ذلك أكلت سلطة كوب (Cobb Salad) من نوع ما. كان هذا الخبر مخيبا للآمال بعض الشيء - ولكن بصراحة لايهم لأن العالم بحاجة إلى أن يعرف عن هذه السلطة. إنها جيدة جدًا!

مع ذلك هذه الوصفة لا تزال سلطة جنيفر أنيستون. حيث نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام منذ سنوات ووصفتها بأنها "السلطة المثالية". لقد استخدمت البرغل في وصفتها الأصلية، ولكن يبدو أن الإنترنت قد غيرها لتشمل الكينوا بدلاً من ذلك!

سلطة جنيفر أنيستون بالحمص هي طبق مستوحى من التبولة. سلطة الأعشاب الشرق أوسطية التي تحتوي على كميات كبيرة من البقدونس الطازج والنعناع والليمون والبرغل. وأضافت بعض المكونات اللذيذة الأخرى مثل الفستق المقرمش والخيار المقرمش وجبنة الفيتا المالحة.

لماذا ستحب سلطة جينيفر أنيستون؟

ستحبها لجميع الأسباب أدناه:

مغذية ولذيذة: نادرًا ما نجد وصفة تحقق التوازن الدقيق بين العناصر المغذية واللذيذة. ومع ذلك، فإن سلطة كينوا جينيفر أنيستون مذهلة تمامًا! إنها مليئة بالنكهة والتغذية. لديك الكثير من البروتين النباتي والألياف والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية، كلها من وصفة لن تتمكن من التوقف عن تناولها.

سهلة للغاية: هذه الوصفة السريعة والسهلة تتطلب 3 خطوات بسيطة. تحضير الكينوا، وتقطيع المكونات، وتحضير الصلصة. ثم الجمع. هذا كل شيء!

مثالية لإعداد الوجبات: هل تعرف ما هو أفضل جزء في هذه السلطة؟ إنها تتحسن مع مرور الوقت! لا يمكن قول ذلك بالنسبة لمعظم الوصفات، وخاصة السلطات... لكن هذه الوصفة الخالية من الخس تتمتع بنضارة دائمة. ستجد النكهات أفضل في اليوم الثاني أو الثالث!

فريدة من نوعها: أعني من يعتقد أن الكينوا والفستق وجبنة الفيتا والنعناع الطازج يجتمعون معًا بشكل ممتاز؟ أضف إلى ذلك كل شيء مع صلصة الخل بالليمون والخردل والقيقب، وهذه الوصفة هي سلطة لذيذة وفريدة من نوعها حقًا.

المقادير:

سلطة الكينوا

1 كوب من الكينوا المطبوخة

1 علبة حمص، مصفى ومغسول

1/2 خيار إنجليزي، مفروم

1/2 كوب جبنة فيتا مفتتة

1/3 كوب من الفستق المفروم

1/4 كوب بصل أحمر مفروم ناعماً

1/4 كوب نعناع طازج مفروم ناعم

ربع كوب من البقدونس الطازج المفروم ناعماً



صلصة الليمون

1/4 كوب زيت زيتون بكر ممتاز

1 ليمونة، عصير

2 ملعقة صغيرة شراب القيقب النقي

2 ملعقة صغيرة خردل ديجون

ملح

فلفل اسود

طريقة العمل

قم أولاً بطهي الكينوا كما تطهين الرز، لكل كوب كينوا كوبين من الماء تغلى على نار عالية ثم تضاف الكينوا وتطهى على نار هادئ لمدة من 10-15 دقيقة. توضع جانبا. نوصي بوضعها في الثلاجة أو الفريزر بمجرد طهيها لتبرد قبل دمجها مع مكونات السلطة الأخرى.

ثم نقوم بتحضير صلصة الليمون. نضيف زيت الزيتون وعصير الليمون وشراب القيقب النقي وخردل ديجون إلى وعاء صغير أو وعاء خلط. يخفق جيدا. يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

في وعاء خلط كبير، نضيف الكينوا المطبوخة، والحمص، والخيار، وجبنة الفيتا، والفستق، والبصل الأحمر، والنعناع الطازج، والبقدونس الطازج. ثم تصب صلصة الليمون عليها. تقلب لتخلط المكونات جيداً.