يعتبر الخبز المحمص (التوست) الفرنسي مثاليًا لوجبة الإفطار أو أي وجبة خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.

المقادير للتوست الفرنسي:

زبدة، للدهن

1 رغيف خبز مخمر أو خبز فرنسي

8 بيضات كاملة

2 كوب حليب كامل الدسم

1/2 كوب كريمة خفق (ثقيلة).

1/2 كوب سكر حبيبات

1/2 كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة خلاصة الفانيليا

مقادير الزينة:

1/2 كوب دقيق متعدد الأغراض

1/2 كوب سكر بني معبأ جيداً

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

جوزة الطيب المبشور الطازج

1 أصبع زبدة باردة، مقطعة إلى قطع، بالإضافة إلى المزيد للتقديم

شراب البان كيك دافئ، للتقديم

1 كوب توت أزرق طازج، للتقديم

معدات خاصة: صينية خبز مقاس 9 × 13 بوصة

طريقة العمل:

لتحضير التوست الفرنسي: تدهن صينية الخبز بالزبدة. نقطع الخبز الفرنسي إلى قطع صغيرة، أو نقطعه إلى مكعبات، ونوزعه بالتساوي في القالب. اكسري البيض في وعاء كبير. نخفق البيض والحليب والقشدة والسكر المحبب والسكر البني والفانيليا معًا. تصب بالتساوي على الخبز. يغطى الوعاء بإحكام ويخزن في الثلاجة لحين الحاجة (يفضل طوال الليل).

للتزيين: يخلط الدقيق والسكر البني والقرفة والملح والقليل من جوزة الطيب في وعاء منفصل. يقلب معًا باستخدام شوكة. تضاف الزبدة باستخدام قطاعة المعجنات، ويتم خلطهم جميعًا معًا حتى يشبه الخليط الحصى الناعم. تخزن في كيس من البلاستيك قابل للإغلاق في الثلاجة.

عندما نكون مستعدين للخبز، نقوم بتسخين الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. نخرج صينية الخبز من الثلاجة ونرش الزينة فوقها. تخبز لمدة 45 دقيقة للحصول على قوام بودنغ أكثر ليونة أو لمدة ساعة أو أكثر للحصول على قوام أكثر صلابة ونضارة.

نقطعها ونضعها في صحون للتقديم، ندهن طل صحن بالزبدة ونرش عليها شراب البانكيك الدافئ ونزينها بالتوت الأزرق.