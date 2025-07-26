إيلاف من أبوظبي: أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات أن منتج "Spread Pistachio CaCao Cream With Kadayef" التابع للعلامة التجارية "Emek" يُنتج خارج الدولة ولا يتوفر في الأسواق المحلية الإماراتية. وجاء ذلك ردًا على بيان مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية الذي أشار إلى توزيع هذا المنتج حصريًا في الأسواق الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن منتج "شوكولاتة دبي" المعروف والمتوفر بأنواعه المختلفة داخل الإمارات خالٍ تمامًا من تلوث بكتيريا السالمونيلا، مشيرة إلى أن المنتج المعني يتم الترويج له خطأً على أنه من منتجات "شوكولاتة دبي"، في حين أنه مجرد منتج مستوحى من نكهات الشوكولاتة الإماراتية الفاخرة.

وتعرف "شوكولاتة دبي" كعلامة تجارية لشركة "FIX Dessert Chocolatier" التي تأسست في دبي، وتشتهر بتقديم شوكولاتة فاخرة بنكهات شرقية مميزة، وتلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة.

وأكدت الوزارة التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية داخل الدولة، وحماية صحة المستهلكين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية كافة.

