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إيلاف: كشفت "أديداس" النقاب عن أول حوض للسباحة معلّق على شكل لوحة إعلانية في العالم على شاطئ "كايت بيتش" في دبي، تماشياً مع الظهور الأول للعلامة التجارية لمجموعة البوركيني. تحتفل الفعالية الأولى من نوعها بحملة "أديداس" لتقديم مجموعة واسعة من الملابس الفنية للرياضيين في كل مكان ، مما يؤدي في الوقت نفسه إلى إلهام الثقة بالنساء والبناء على التزامها بجعل مستقبل الرياضة شاملاً قدر الإمكان.

شهدت الفعالية، التي جرت في أحد أكثر الشواطئ العامة شهرة في دبي ، الكشف عن حوض سباحة بارتفاع 5 أمتار وعمق ثلاثة أمتار مصنوع من الأكريليك الشفاف المقوى بجدران قابلة لاستيعاب 11,500 جالونًا من الماء ما يعادل ما يقرب من 163 حوض استحمام! استغرق الهيكل فريقًا مكونًا من 32 شخصًا للبناء ، و عملوا على مدار الساعة لمدة 3 أسابيع للتسليم.

تمت دعوة نساء من أنحاء دبي للمشاركة في نشاط "Beyond the Surface" من خلال الغوص، مما يعزز المحاولة العالمية للعلامة التجارية لضمان الترحيب بالرياضة للجميع. ومن بين النساء اللواتي أخذن المبادرة للمشاركة في السباحة في هذا الحوض، دارين بربر، الحاصلة على لقب "موسوعة جينيس للأرقام القياسية" بعد تحقيقها الرقم القياسي العالمي لأطول فترة في وضعية القرفصاء (فئة السيدات) على حائط في منطقة الشرق الأوسط– تصنيفات البتر الأحادي فوق الركبة، ورها محرق، سفيرة أديداس وأول امراة سعودية تتسلق جبل إيفرست.

وقال أمريث جوبيناث ، مديرالتسويق الأول في "أديداس" في دول مجلس التعاون الخليجي: ""نرى أنه لا ينبغي منع أي شخص من الاستمتاع بفوائد التواجد في المياه وحولها ، ومن هنا تم الإطلاق منتجاتنا المتنوعة لجميع النساء ومجموعة ملابس السباحة ذات الغطاء الكامل. تم أيضًا تصميم كل قطعة بعناية لضمان أن القماش الإضافي لا يقلل من قدرة السباح على التحرك في الماء. خضعت المجموعة لعملية اختبار مفصلة مع مجموعات المستهلكين عبر مناطق متعددة للمساعدة في إيجاد التوازن المثالي بين الملاءمة والميزات والأداء والتغطية."

