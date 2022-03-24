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إيلاف: كشفت اورا ، العلامة السعودية المتخصصة في مجال الديكورات الداخلية العصرية، عن إطلاق تشكيلتها الحصرية لشهر رمضان 2022، في جميع متاجرها في السعودية ودولة الإمارات خلال شهر مارس.

تستمد التشكيلة الجديدة إلهامها من التقاليد الرمضانية والقيم الإيجابية المرتبطة بالشهر المبارك، وتضم مجموعةً من أدوات الطعام الأنيقة وإكسسوارات الزينة الراقية، إلى جانب الهدايا المميزة التي تجمع بأناقة بين التصاميم الشرقية الأصيلة واللمسات العصرية المميزة.

كما حرصت العلامة على ابتكار تشكيلة من إكسسوارات الزينة المصممة خصيصاً لتناسب شهر رمضان، وتضم التشكيلة خيارات مثالية ومتنوعة لاستكمال الديكورات المنزلية وإضفاء الألق عليها بما فيها حاملات الشموع والمباخر والمصابيح التقليدية بلمسةٍ عصرية، إلى جانب قطع الزينة التي يُمكن تعليقها مثل الهلال الصغير والأشكال الهندسية بنمط الأرابيسك والتي تمنح لمسة جميلة.

