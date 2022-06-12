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إيلاف: يشكّل الصيف الموسم المثالي للتألق بالأزياء المريحة والعملية مثل التنانير والفساتين وسراويل الدنيم القصيرة والملائمة لجميع المناسبات. كما تتيح هذه الفترة من العام الفرصة المثالية لاختيار التصاميم الأنيقة وسهلة التنسيق مثل الملابس الفضفاضة والأحذية الرياضية البيضاء.

وتتعدد طبيعة المناسبات في موسم الصيف من اجتماعات العمل الرسمية إلى النشاطات الترفيهية مع الأصدقاء أو المناسبات الخاصة، لذلك من الضروري اختيار تصاميم ترقى إلى مستوى المناسبة. ويمكن الحصول على إطلالة مريحة مفعمة بالحيوية والأناقة بنفس الوقت من خلال اختيار الألوان الأكثر رواجاً لموسم صيف 2022 وتنسيقها بشكل مثالي، حيث يوفر ذلك الراحة المطلقة في الأيام الحارة مع إضفاء جاذبية مميزة على الإطلالة. كما يساعد اختيار التدرجات الزاهية على تزيين الإطلالة بلمسة من الحركة والحيوية.

وتقدم علامة OVS، الإيطالية لملابس الرجال والسيدات والأطفال، تشكيلةً متنوعة من التصاميم بألوان الصيف الحيوية والمشرقة.



الإطلالات الملونة تتصدر موضة هذا الصيف

• الأخضر الفاتح: ينتمي اللون الليمي أو الأخضر الفاتح إلى عائلة الألوان المشرقة، إلا أنه لا يعد من تدرجات النيون. وينسجم هذا اللون بتناغم تام مع الألوان الحيادية أو ألوان الباستيل أو الألوان الهادئة، حيث يضمن عند تنسيقه معها التألق بإطلالة جذابة وأنيقة.

• البرتقالي: يمكن تنسيق اللون البرتقالي مع تدرجات الأبيض لإضفاء طابع جميل وحيوي على الإطلالة. ويتميز البرتقالي بملائمته لمجموعة واسعة من الألوان والتدرجات، بما فيها الأخضر والوردي الساطع، كما يمكن إضافة لمسات بسيطة منه على أي إطلالة.

• الأخضر الداكن المائل إلى الرمادي: ينفرد هذا اللون بجمالية خاصة تميزه عن بقية ألوان الصيف، ويمكن تنسيقه مع الألوان الهادئة، مثل الأبيض والبني الفاتح وألوان الباستيل. كما ينصح بتجنب تنسيقه مع النقشات الجريئة أو الألوان المشرقة لتسليط الضوء على جماليته وتميزه.

