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إيلاف: تقدم علامة JAEGER البريطانية للإزياء والإضافة الحديثة لعائلة محلات Marks & Spencer ، التي تديرها مجموعة الفطيم، تشكيلة مختارة من قطع الصيف الجديدة في الإمارات العربية المتحدة.

تشمل القطع الجديدة فساتين ماكسي متدرجة بلا أكمام باللون الوردي الفاتح النابض بالحياة والأزرق الساحر المصمم ليكون الفستان الصيفي المثالي. مصنوع من قماش مجعد ناعم الملمس ، وهو مثالي لقضاء عطلة إما للارتداء أو ارتداء الملابس. بينما يعزز كيمونو الحرير الخالص بحزام الأزهار من ملابس الصيف الهادئة بلمسة من الفخامة. إنها طبعة زهور اللافندر الكبيرة على الحرير الأبيض تضيف جرعة عصرية أنيقة للمساعدة في إنشاء مجموعات جميلة.

تتميز ملابس الكتان الخاصة بالعلامة التجارية بفساتين من الكتان الخالص بياقة على شكل V بطول الركبة مصممة لتكون القطعة المثالية التي يمكن ارتداؤها أثناء التنقل ، وشورت كتان بحزام مصنوع لتناسب عادي مع خصر متوسط ​​الارتفاع ومثبت بحزام أنيق ، وكلاهما متاح باللون الأصفر المانجو المنعش. تشتمل المجموعة أيضًا على بلايز بأكمام طويلة وربطة عنق من الكتان النقي مع خط رقبة مجمعة قابلة للتمدد يمكن ارتداؤها على الكتفين أو تركهما متدليين على الذراعين.

يتميز بطبقات على الأكمام الطويلة ويأتي الجزء العلوي بلونين - الأبيض والمانجو.