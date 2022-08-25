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إيلاف: كشفت جينيسيس عن التصميم الداخلي لسيارة جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه في معرض "Pebble Beach Concours d’Elegance"، وذلك يوم 21 أغسطس، لتؤكد مواصلة مسيرتها في تطوير المفهوم التصميمي لفئة "جراند تورر" التي تجمع بين القوة والرحابة الداخلية.



ويعد "Pebble Beach Concours d’Elegance"، حدثاً رائداً خاصاً بالسيارات، يقام في شهر أغسطس من كل عام على ملعب الغولف "بيبل بيتش" في شبه جزيرة مونتيري في كاليفورنيا، كما يعتبر هذا الحدث الأكثر شهرة من نوعه، وهو ختام لفعاليات "أسبوع مونتيري للسيارات".



وفي إطار نهجها نحو حقبة جديدة في التنقل الكهربائي، طرحت جينيسيس طراز إكس سبيديوم كوبيه، وتم تصميم السيارة لإظهار لغة التصميم في السيارات الكهربائية المستقبلية من العلامة التجارية الكورية، لتقديم تجربة قيادة استثنائية.



استعرضت جينيسيس العرض التجريبي لسيارة إكس سبيديوم كوبيه أول مرة في أبريل في صالة "هاوس نيويورك"، حيث تم عرض التصميم الخارجي، وقد تم تطوير تصميم الداخلي خلال الأشهر الخمسة الماضية من قبل مجموعة جينيسيس للتصميم.





التصميم الخارجي يجسد هوية التصميم الخالدة لسيارة جينيسيس

يمثل التصميم الخارجي للطراز هوية التصميم المتأصلة في جينيسيس، وما يميز سيارة إكس سبيديوم كوبيه تصميمها الخارجي المتطور والأكثر جاذبية مع المصابيح التي تمتد على كامل عرض السيارة، لتبرز جمال الشبكة الأمامية "Crest Grille".



يأخذ هيكل جسم السيارة شكلاً يشبه الساعة الرملية عند النظر إليه من الأعلى. ما يبرز أقواس العجلات ويمثل الحضور القوي والأداء المميز للعلامة. ويمتد الخط الرئيسي الذي يُبرز شخصية الطراز، والمسمّى بالخط المكافئ، منحنياً على طول الجانبين. يحافظ التصميم الجانبي على الطابع المميز لسيارات جينيسيس، بفضل الخطوط التصميمية المقوسة التي تمتد على طول الجوانب وباقي أنحاء السيارة لتخلق انطباعاً بالديناميكية والأناقة مثل أي سيارة كلاسيكية فريدة.



وعملت جينيسيس على تعزيز الإحساس الرياضي للسيارة الجديدة من خلال تصميم منحني فريد anti-wedge لتظهر بصور متكاملة ومتجانسة، وبمظهر انسيابي ينضح بأناقة بسيطة. كما يتحد الذيل الخلفي للسيارة مع مصابيح الفرامل على شكل حرف V داخل مجسم دائري لتخلق تبايناً واضحاً ولافتاً للنظر وكأنها لوحة هندسية مرسومة بدقة متناهية.



تم تسمية سيارة جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه نسبة إلى اسم الحلبة الشهيرة إنجي سبيديوم في كوريا، ما يجسد شغف مصممي جينيسيس برياضة السيارات. تم اختيار اللون الأخضر الزمردي المعدني “Inje Green” للسيارة المعروضة، والمستوحى من مسار السباقات في كوريا، والمناظر الطبيعية الجبلية المحيطة بالمسار، مكملاً صورة السيارة الكلاسيكية التي تجسد الديناميكية والسرعة والأناقة.





تصميم يوفر الراحة للسائق ومفهوم الاستخدام السهل للواجهة الأمامية



يرسخ التصميم الداخلي لسيارة جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه مفهوم الجمال الكوري الكلاسيكي المعروف باسم "جمال الفضاء الأبيض"، والمستوحى من الهندسة العمرانية الكورية. يتماشى بشكل وثيق مع مبدأ التصميم الاختزالي، الذي يتم التعبير عنه من خلال أسلوب بسيط ونقية تتخلله عناصر تصميم قوية.



يتميز الطراز بخاصية التصميم غير المتماثل والذي يلبي كافة احتياجات السائق ليمنح تجربة قيادة لا مثيل لها، حيث تحيط جميع أنظمة التحكم وشاشات العرض بالسائق.



كما تلتف لوحة العدادات والكونسول الوسطي العائم حول قمرة القيادة للسائق، ما يعطي تجربة قيادة مميزة مستوحى من العصر الجديد للسيارات الكهربائية.



تقدم جينيسيس مجموعة من الألوان المتباينة والتي تضفي جمالاً على المقصورة الداخلية، وبطريقة ابتكارية تميز منطقة السائق عن مساحة الركاب، إذ تم اختيار اللون الأخضر لمنطقة جلوس السائق، الذي ينسجم مع المظهر الخارجي للسيارة ذات اللون الأخضر الزمردي المعدن “Inje Green”. وتم إضافة اللون الذهبي "مونتيري" حول مقعد السائق لزيادة الانسجام في الألوان، ليخلق المزيج مجموعة من الألوان المستوحاة من المناظر الطبيعية على طول ساحل شمال كاليفورنيا، والمزركشة بالزهور الصفراء التي تحيط بها الرمال الذهبيةمن كل جانب.



تم تجهيز سيارة جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه بنظام صوتي متطور، يوفر مساحة صوتية لا مثيل لها ليدمج بين التكنولوجيا والفن بأسلوب عصري، حيث تم تجهيز النظام الصوتي بالتعاون مع خبير الصوت Guk-il Yu، رئيس Metal Sound Design ، وهي شركة متخصصة في مكبرات الصوت عالية الأداء، كما تم توزيع مكبرات الصوت بشكل مدروس واستراتيجي ليملء المقصورة بصوت غني وغاية في الوضوح والنقاء.



تم تركيز مكبرات الصوت العادية ومتوسطة المدى ومضخم الصوت، ضمن أماكن مختارة بعناية، لتوفير أفضل تجربة صوت. كما تم تصنيع مكبرات الصوت من معدن الألومنيوم، الذي يمنح أصواتاً واضحة وعالية، من خلال اتباع أساليب تكنولوجية رائدة بهدف تحسين الأداء الصوتي بشكل لا يمكن توقعه.



تضم مقصورة القيادة الداخلية في المنطقة الواقعة أمام السائق شاشة ضخمة من نوع OLED منحنية الشكل، وتضم مجموعة متكاملة من الإرشادات والتوجيهات الخاصة بالقيادة، سهلة الاستخدام وتوفر راحة مطلقة للتحكم بمختلف الوسائط. كما تتميز الشاشة بمؤشر يدل على حالة المحرك وعداد للسرعة مصمم بأسلوب "newtro"، مع معايير RPM الموجودة في نماذج ICE.



تتميز الشاشة الواقعة على الجانب الأيمن من مقعد السائق بتقنيتها المدمجة مع تصميم محسّن لواجهة المستخدم. كما تتضمن الشاشة زر البدء بالإضافة إلى وظائف الوسائط المتعددة والتحكم في السيارة.



خبرة وحرفية في التصنيع تكمن بالاعتماد على أدق التفاصيل

تتميز منطقة الشحن في جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه بوجود أشرطة X ذات مساحة عالية للتخزين والتحميل، وهذه التفاصيل مستوحاة من طراز G-Matrix، ما يؤكد ديناميكية تجربة الكوبيه. تم اشتقاق ميزة التصميم هذه من مفهوم جينيسيس منت.



صممت جينيسيس طرازاً غنياً بالتفاصيل التي تبرز رفاهيتها وفخامتها، بدءاً من الجلد الطبيعي المبطن الذي يغطي المقاعد وحواف الأبواب، والمصنوع من مادة ذات جودة عالية، ما يعطي انطباعاً عن سيارة رياضية كلاسيكية، وانتهاءً بعجلة القيادة التي كُسيت بالجلد المُستخرج من مواد مقاعد السيارات المعاد تدويرها ونُسجت بطريقة دقيقة ومبتكرة.



تم الاعتماد على نوعين من الجلد، الداخلي والمكون من جلد نباتي مدبوغ وجلد محبب مبتكر جديد مسامي. تتم معالجة الجلود المدبوغة بالنباتات بمواد مشتقة منها كالحمضيات والميموزا، وتتم معالجتها بدون الكروم. يتطلب الجلد المحبب المسامي المستخدم في الجزء العلوي من المقصورة مياهاً أقل ومستويات أقل من المواد الكيميائية للتصنيع، فضلاً عن أن الخيوط المستخدمة في عملية التشطيب مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، ما يزيد من متانة الجلد المصنع ويغدو أكثر مقاومة للمياه.



