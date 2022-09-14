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بكين: منحت الصين شركة "نت إيز" الكبرى في مجال التكنولوجيا ترخيصاً جديداً لتسويق ألعاب الفيديو، هو الأول بعد توقفها عن إصدار التراخيص لأكثر من سنة، في سياق خطة التعافي التي تستهدف قطاع التكنولوجيا. بينما امتنعت بكين عن منح "تنسنت"، الشركة المنافسة لـ"نت إيز"، ترخيصاً مماثلاً.

وعمدت السلطات الصينية منذ مدة إلى التضييق على قطاع ألعاب الفيديو الذي يدرّ أرباحا مالية كبيرة.

وفي تموز/يوليو 2021، اوقفت الصين منح الشركات أي تراخيص جديدة لتسعة أشهر، مما أثر بشكل كبير على نسب الأرباح في القطاع.

تصاريح جديدة

وعاودت السلطات الصينية منذ نيسان/أبريل إصدار تصاريح جديدة. وقالت هيئة الصحافة والنشر إنّ 73 لعبة جديدة حصلت الثلاثاء على الضوء الأخضر لبدء تسويقها.

ومُنحت شركة "نت إيز" ترخيصاً يتيح لها تسويق لعبتها "أول-ستار ستريت بول بارتي"، وتكون حصلت بذلك على أول ترخيص لها منذ تموز/يوليو 2021.

إلا ان منافستها "تنسنت"، وهي الشركة الأولى عالمياً في هذا القطاع، لم تحصل على أي ترخيص.

وتظهر السلطات الصينية منذ السنة الفائتة حزماً كبيراً تجاه ألعاب الفيديو مستنكرةً إدمان الفئة الشابة عليها.

وفي آب/أغسطس 2021، فرضت السلطات قيودا صارمة تحصر الحق بلعب الفيديو على الإنترنت بثلاث ساعات أسبوعيا لمن هم دون سن 18 عاما، بينما قد يقضي البعض أياما ملتصقين بشاشاتهم.