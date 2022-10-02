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تستقي مجموعة الخريف من "TED BAKER" الإلهام من إرث العلامة فتطرح تصاميم تشيد بالجودة والحرفيّة البريطانيّة، وتحتفي بالأنماط والقوامات التي تترسّخ جذورها في الجزر البريطانية.



الملابس النسائية



تصطبغ مجموعة الملابس النسائية بلوحة ألوان مونوكروميّة تتخلّلها لمسات من الأحمر الساطع تخطف الأنظار من دون استئذان.



وتزدان التصاميم بنقشات جرافيكيّة مقتبسة من إرث الدار، على غرار نقشة المربّعات برنس أوف ويلز، والمربّعات المتعرّجة والمربّعات المنحرفة، إلى جانب تفاصيل غير متوقّعة على غرار الرقعات الجلديّة المستوحاة من السروج التي تبرز على خصر المعاطف والبليزرات فتعزّز طابعها الجذّاب.



الملابس الرجالية



تطغى على مجموعة الملابس الرجالية نقشة المربّعات التي أصبحت من السمات التي تميّز علامة Ted Baker، وتحتفي المجموعة من خلالها بالإرث الاسكتلندي الذي تتباهى به الدار تمهيداً لعيدها الـ35 الذي يصادف في العام المقبل. ولكن هذه المرّة، تطلّ نقشة المربّعات المقتبسة من أرشيف العلامة بلمسة عصرية من أقمشة الطرطان التقليدية. وإذا بالعلامة تُعيد إحياءها بأحجام وقوامات مختلفة في جاكيتات كوتش المصنوعة من النايلون والقابلة للارتداء على الوجهَين، ومعاطف بافر الطويلة وقمصان الفلانيل الممشّط فائقة النعومة.



