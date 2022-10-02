قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: كشفت علامة ليم، العلامة السعودية المتخصّصة في الأزياء العصرية، عن إطلاق تشكيلتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2022 في المتاجر وعلى المنصات الإلكترونية.

وتهدف العلامة من خلال تشكيلتها الجديدة إلى تقديم تصاميمٍ كلاسيكية بلمساتٍ عصرية وأنيقة بإلهامٍ من متطلبات الواقع الحالي، وتضم مجموعةً مختارة بعناية من القطع الأساسية التي تعكس الشخصية المستقلة وتمنح إطلالةً استثنائية في جميع الأوقات والمناسبات. وتحرص ليم على تقديم تصاميمٍ متنوعة ومزينة بتفاصيل أنيقة بما فيها القفطانات والعبايات وغيرها من القطع الأخرى المميزة بقصات متجددة وأقمشة فاخرة وتطريزات دقيقة ونقشات جميلة مع ثنيات وتفاصيل معدنية لإطلالةٍ تجمع بين الأناقة والعفوية.