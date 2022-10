قراؤنا من مستخدمي تويتر

إيلاف: كشفت علامة "مارينا رينالدي" عن تعاوننها مع مصممة الأزياء "سارة باتاغليا" في كبسولتها الجديدة التي تشهد كل موسمين تفاعلاً مع بعض المواهب الأكثر إثارة في مشهد الموضة العالمي.



ابتكرت المصممة مجموعة "Absolutely Flawless" لمارينا رينالدي ، والتي تترجم إلى الموضة السحر الخالد لأغنية 2004 الناجحة Flawless (Go to the City) لجورج مايكل ، والتي يظهر الشريط المصور لها مجموعة متنوعة من حيث العرق ، العمر، وشكل الجسم، طارحاً مواضيع الشمولية والتنوع وهي المفاهيم والقيم التي تلهم سارة باتاغليا.



وبدلاً من التمسك ثيمة رئيسية واحدة طوال الوقت، اختارت سارة باتاغليا الاحتفال بتفرد كل امرأة وإخبار قصتها بملابس جريئة وملونة تعزز شخصيات وأجساد مختلفة.

أحجام مذهلة ونسب غير متوقعة وملابس متعددة الاستخدامات يمكن ارتداؤها في أي وقت من اليوم ويمكن مزجها ومطابقتها بجميع أنواع الطرق: هذا هو حجر الزاوية لمجموعة مليئة بالألوان الزاهية، من الأصفر والوردي والأحمر إلى ظلال سارة المميزة من الجمل والأخضر.