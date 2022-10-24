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إيلاف: كشفت شركة Marks & Spencer ، التي تديرها مجموعة الفطيم ، عن مجموعة أزياء الخريف والشتاء البريطانية الشهيرة JAEGER.

يلتقي التراث مع المعاصر ، تستوحي مجموعة JAEGER لخريف وشتاء 2022 الإلهام من التجاور غير المتوقع للمنشآت الفنية المعاصرة ، الموجودة في العقارات الريفية البريطانية التاريخية.

تواصل المجموعة الجديدة البناء على التراث الغني للعلامة التجارية بالإشارة إلى القطع الرئيسية من الأرشيف الذي يبلغ من العمر 138 عامًا وإعادة ابتكار الكلاسيكيات بلمسة عصرية.

بنيت على الأقمشة الكلاسيكية الخالدة ، وشيكات Houndstooth و Herringbone و Prince of Wales واردة في جميع أنحاء المجموعة. تعمل الألياف النبيلة وثراء الغرز والأنماط التقليدية المحبوكة ، من جميع أنحاء الجزر البريطانية ، على تقوية أنماط توقيع JAEGER ومواصلة بناء وتحديد الحمض النووي للعلامة التجارية.

تشمل القطع البارزة لمجموعة الملابس النسائية فستان الشاي من الحرير الخالص الذي يجمع بين طباعة مستوحاة من الطراز القديم مع صورة ظلية أنيقة ، مما يجعل خيارًا جميلًا من النهار إلى الليل. مصمم لتعدد الاستخدامات ، يوفر المعطف المنتفخ المبطّن بوجهين، طريقتين أنيقتين للارتداء. يتميز بقصة مريحة بدون ياقة وأزرار كبيرة للإغلاق. يتميز كلا الجانبين بنمط محدد مبطن لإحداث التفاف محكم بالإضافة إلى أنابيب متباينة وجيوب يدوية.



أخيرًا ، فستان ميني شيفت ، يجمع بين الحرير الفاخر والشكل السهل للحصول على مظهر بسيط ، إما أن يتم ارتداؤه بمفرده أو مع بنطلون واسع الساق مطبوع مصنوع من الحرير الصيني الخالص ، مما يمنحه صورة ظلية متدفقة وشعور فاخر.