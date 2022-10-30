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إيلاف: ستحصل حزم بطارية هوندا القابلة للتبديل ، والمعروفة باسم Honda Mobile Power Pack e: (MPPe:) ، قريبًا على محطات تبديل البطاريات الخاصة بها على غرار Gogoro لإعادة الشحن.

تتميز المحطة بعدد من الفتحات التي تسمح لراكبي الدراجات الكهربائية والسكوترز بوضع بطارياتهم المستنفدة في الفتحة المخصصة لها تقريبًا وإخراج بطارية MPPe المشحونة حديثًا.

تم تسليم المحطات إلى Gachaco ، شركة تبديل حزمة البطاريات التي أعلن عنها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام ، والتي تم تشكيلها بشكل مشترك من قبل Honda و Yamaha و Kawasaki و Suzuki.

قاد صانعو الدراجات النارية ، المعروفون مجتمعين باسم الأربعة الكبار في اليابان ، تأسيس اتحاد لتطوير معيار عالمي للبطاريات القابلة للتبديل المستخدمة في الدراجات الكهربائية. في النهاية، ويبدو أنهم قرروا جميعًا استخدام بطاريات هوندا كمعيار.

ويبدو أن أول محطة HPPEe: سيتم تركيبها من قبل حكومة مدينة طوكيو لاستخدامها في عاصمة اليابان.

كما تم تجهيز محطات إضافية للاستخدام في الهند ، حيث تقوم شركة هوندا بتوسيع عملياتها ومن المتوقع أن تطرح دراجة كهربائية جديدة قريبًا.

بعض عربات الريكشا الكهربائية في الهند ، والتي تعد من وسائل النقل الشائعة في المدن الكبرى ، تستخدم بالفعل MPPe من هوندا: البطاريات وتستفيد من محطات التبديل هذه.

ليس من الواضح بالضبط أين تتوقع هوندا نشر محطات تبديل البطاريات الخاصة بها ، ولكن من الواضح أن الشركة لديها خطط كبيرة. ووصفوا النظام بأنه "بنية تحتية للبطارية يمكن استخدامها على نطاق واسع في كل من اليابان وخارجها."

إذا كنت تعتقد أن HPPEe: محطات تبديل البطارية تبدو مألوفة ، فأنت على حق. يبدو أن التصميم يعتمد إلى حد كبير على غوستايشنز من شركة "Gogoro" العملاقة لمبادلة البطاريات ، والتي ظهرت لأول مرة في تايوان في عام 2015 وهي الآن بالآلاف تغطي الجزيرة بأكملها.

تشهد محطات Gogoro حوالي 350.000 عملية تبديل للبطاريات يوميًا عبر شبكتها الواسعة في تايوان ، بإجمالي أكثر من 350 مليون عملية تبديل للبطاريات منذ أن بدأت عملياتها.

تم تصميم محطاتها أيضًا للحفاظ على التشغيل أثناء انقطاع التيار الكهربائي الهائل ، ويمكنها حتى توفير الطاقة المخزنة من بطارياتها مرة أخرى إلى الشبكة لتشغيل البنية التحتية المحلية الحيوية مثل المستشفيات.

تدير Gogoro شبكة تبديل البطاريات بشكل أساسي في تايوان ، لكنها بدأت في التوسع دوليًا في جميع أنحاء آسيا وأطلقت مؤخرًا أول توسع غربي لها في إسرائيل ، حيث يمكن للركاب الآن شراء الدراجات البخارية الكهربائية من Gogoro والاشتراك في شبكة تبديل البطاريات.

على عكس نظام Gogoro ، حيث تخزن البطاريات الذكية معلومات الراكب وبالتالي لا تتطلب بطاقة عضوية لاستخدام محطة المبادلة ، فإن HPPEe من هوندا ستطلب من الدراجين إدخال بياناتهم أولاً في محطة المبادلة قبل التمكن من الوصول إلى البطاريات.

بينما لا يتطلب نظام Gogoro سوى إيداع البطاريات ثم الانتظار بضع ثوانٍ حتى تخرج المحطة عبوتين مشحونتين حديثًا. يتم تمكين هذه العملية السريعة من خلال اتصال ذكي في حزم البطاريات يحدد تلقائيًا السكوتر وبالتالي عضوية الراكب.