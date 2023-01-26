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إيلاف: إنها مجموعة "Sportmax 2023" لموسم قبل الخريف، وهي سلسلة من المستجدات القابلة للارتداء والتي تجسد التنافس الإبداعي المثالي بين الجمالية النفعية والحميمة. من خلال هذا الاتحاد، تأتي خزانة الملابس الأساسية الجديدة والسهلة للحياة.

يشهد إحياء العودة إلى الأساسيات عودة الكلاسيكيات مثل الـ "Trench" ، السترة الرجالية الجريئة ، والسراويل ذات الثنيات.

البساطة المطلقة للسترة ذات الزرين تتزاوج مع الإحساس الحاد للتنورة الملفوفة الصغيرة ، أو الفستان المنزلق بطول الركبة والمزين بشق مزين بالدانتيل. تم تصميم فستان الكوكتيل بتصميم كتف مكشوف ينبض بالحياة عند الهامش مع تقليم من الريش.

تم تعزيز القميص الأبيض بأساور مبالغ فيها تغطي اليدين ، بالإضافة إلى فستان حفلة فائق التطور ، يكتسح الأرضية ، بلا أكمام ، في صورة ظلية خطية مصممة في أنقى أشكالها.

تتناوب الإكسسوارات بين حذاء موكاسين بكعب عالٍ بإبزيم مربع كبير واحذية à la garçonne المسطحة.