قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



هونغ كونغ: وعدت سلطات هونغ كونغ الخميس بتقديم 500 ألف بطاقة طيران مجانية في إطار استعداداتها لاستقبال الزائرين بعد تدابير عزل استمرت ثلاثة سنوات فرضها وباء كوفيد.

وأعلنت الحكومة حملة ترويجية للمدينة الواقعة في جنوب الصين، والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة أضيفت إليها تدابير للحد من الفيروس، أساءت إلى سمعتها كمدينة صديقة لقطاع الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي في كلمة موجهة لكبرى الشركات التجارية والسياحية "لا تدابير عزل أو حجر أو قيود". وأعلن عن 500 ألف بطاقة سفر مجانية للزوار كي يأتوا لمشاهدة "صخب وضجيج" المدينة.

وسيفتح باب تقديم البطاقات في مارس وستقوم بتوزيعها بشكل رئيسي شركات الطيران كاثي باسيفيك وإتش كي إكسبرس وخطوط هونغ كونغ.

وبموازاة ذلك ستُقدم 80 ألف بطاقة إلى سكان هونغ كونغ ليستفيدوا منها هذا الصيف.

وقال لي "هذا أيتها السيدات والسادة، اكبر استقبال من نوعه في العالم".

والتزاما بقواعد بكين للحد من الفيروس، أغلقت هونغ كونغ معابرها الحدودية وطبقت إلزامية وضع الكمامة ما ساهم في إبقائها بمنأى من الإصابات إلى حد كبير، حتى تفشي المتحورة أوميكرون مطلع 2022.

لكن ذلك تسبب أيضا في تراجع الاقتصاد ومغادرة أكثر من 2,5 بالمئة من سكانها.

وبينما يحذر مسؤولو قطاع الأعمال من أن هونغ كونغ تحتاج إلى خطة شاملة للخروج من تدابير كوفيد قبل أي إجراءات لتنشيط الاعمال، يصر مسؤولو المدينة على الإلغاء التدريجي للقيود رغم أن باقي دول العالم قررت منذ مدة التعايش مع الفيروس.

استقبلت هونغ كونغ 600 ألف زائر فقط في 2022 أي أقل من واحد بالمئة من الأرقام المسجلة في 2018.

وأغلقت أكثر من 150 شركة عالمية أبوابها في هونغ كونغ في السنوات الثلاث الماضية، فيما أظهر استطلاع شمل 253 شركة يابانية أن ضمان سلامة العمال يأتي في مقدم أولوياتها.