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إيلاف: أصبحت الطاولات القابلة لضبط الارتفاع عنصراً أساسياً في المنزل والمكتب على حدّ سواء، ما يوفر للمستخدمين التنوّع والراحة مهما تكن المهام التي يقومون بها. فهذه القطع تتيح مرونة هائلة، ولكن ماذا لو تمّ دفع تلك المرونة إلى أبعد من ذلك؟ ماذا لو كان بإمكان الطاولة أن توفّر بشكل طبيعي مزيداً من إمكانات التنقّل وخفّة الحركة والمدى، ما يوسّع من قدراتها على تعدّد الاستخدامات ويؤدّي بالتالي إلى إنشاء مساحة عمل فورية؟ طاولة باسبورت Passport من هيرمان ميلر Herman Miller، وهي أحدث طاولات العلامة التجارية، صُمّمت لتوفير كلّ ذلك، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أولوية المساحة.

فمع انتشار نظام العمل الهجين بين المكتب والمنزل، والمساحة المكتبية المشتركة، والطلب على حلول المكاتب المنزلية المبتكرة، رأى المصمّمون لدى هيرمان ميلر Herman Miller فرصة لإعادة تصوّر دور الطاولة القابلة لضبط الارتفاع، ما قادهم بالتالي إلى ابتكار حلّ مفيد بلا مجهود ومرن بلا حدود. إذ تجسّد باسبورت Passport سطح العمل المثالي والقابل للتكيّف والذي يمكن أن يؤدي إلى تشكيل مجموعة متنوّعة من المساحات لمجموعة من الاستخدامات، بما فيها البيئات المنزل والتعليم والشركات. وهذا الحلّ مدمج بشكل متعمّد في التصميم، حيث أن باسبورت Passport كبيرة بما يكفي للضروريات ولكنها صغيرة بما يكفي للمساحات الضيّقة. وهي متوفّرة بحجمين، مع مساحة سطح كافية لجهاز كمبيوتر مكتبيّ، وجهاز كمبيوتر محمول، وحتى المشروبات المفضّلة. وتتمثل إحدى أبرز ميزات باسبورت Passport في تصميمها غير المقيّد القابل لضبط الارتفاع والذي لا يتطلب قوابس أو وصلات للطاقة. إلى جانب أنها، عند إقرانها بقاعدة عمود واحد وبفضل بنيتها خفيفة الوزن، تمكّن المستخدم من نقلها بحرية أينما ومتى استدعت الضرورة. كما تعمل علاّقات الحقائب الاختيارية أو شاشات الخصوصية على توسيع نطاق استخدامها بشكل أكبر — وكلّ ذلك بدون زيادة بصمة المساحة التي تشغلها.

في المنزل، توفّر باسبورت Passport سطح عمل قوياً مع نطاق ارتفاع واسع يشغل مساحة صغيرة، ما يشكّل ترقية للعملاء الذين يقومون بتجهيز المكاتب المنزلية الصغيرة أو متعدّدة الاستخدامات. أما في بيئة العمل فتنتج عن نفس الاهتمام بوظيفة الموازنة مع المساحة قطعة متعدّدة الاستخدامات وذات إمكانات غير محدودة. إذ تجمع باسبورت Passport بين التنقّل وقابلية الضبط لدعم احتياجات كلّ فرد لإنجاز العمل في أيّ موقف، سواء أكان ذلك لتوفير مساحة فوريّة للعمل، أو تقديم سطح يمكن أن يشجّع على الحركة على مدار اليوم، كما يمكن سحبها جانباً لإجراء مناقشة جماعية صغيرة. وشكلها المضغوط يعني كذلك أنها يمكن أن تتناسب مع المساحات الفريدة، ما يزيد من زيادة فاعلية المساحة الوظيفية.

ويوفّر الإصدار الأصغر نطاقاً لضبط الارتفاع يبلغ 12 بوصة مع سطح عمل مقاس 22 × 16 بوصة، بينما يتميّز الإصدار الأكبر بمدى ضبط ارتفاع يبلغ 18 بوصة مع سطح عمل مقاس 28 × 20 بوصة وخيار تبديل العجلات من أجل الانزلاق. وستتوفّر في مجموعة واسعة من التشطيبات والألوان، بالإضافة إلى التخصيص الإضافي المتاح من خلال الملحقات، بما في ذلك شاشات الخصوصية وعلاّقات الحقائب.