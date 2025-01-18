إيلاف من لندن: انفجر صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبيس إكس"، الخميس، بعد دقائق فقط من إطلاقه من منشآت الشركة في ولاية تكساس الأميركية، مما أثار حالة من الاضطراب في حركة الطيران فوق خليج المكسيك وتسبب في تغيير مسارات عشرات الرحلات الجوية.

الصاروخ، الذي كان يهدف لاختبار إطلاق أول حمولة من نماذج الأقمار الصناعية دون طاقم، خضع مؤخراً لسلسلة تحديثات تقنية. ورغم الآمال الكبيرة المعلقة على الاختبار، فقد الاتصال به بعد نحو ثماني دقائق من إطلاقه. ووفقاً لما صرح به دان هوت، مدير الاتصالات في "سبيس إكس"، فإن المشكلة نتجت عن "خلل في المرحلة العليا"، ليؤكد لاحقاً فقدان المركبة بالكامل.

IFT-7 Starship final moments from the perspective of an airplane.pic.twitter.com/kHlHsewmq9 — Massimo (@Rainmaker1973) January 17, 2025

كرات نار ودخان في السماء شهدت السماء فوق العاصمة الهايتية بورت أو برنس مشهداً درامياً، حيث أظهرت لقطات مصورة كرات برتقالية من الضوء تخترق الظلام، مصحوبة بأعمدة من الدخان، في مشهد يوحي بحجم الانفجار.

هذه الحادثة أعادت للأذهان حادثة مشابهة وقعت في آذار (مارس) من العام الماضي، عندما فشل صاروخ "ستارشيب" في اجتياز الغلاف الجوي خلال عودته فوق المحيط الهندي، إلا أن هذه المرة كانت تداعياتها أكثر تأثيراً على حركة الملاحة الجوية. موقع "فلايت رادار 24"، المختص بتتبع حركة الطيران، أشار إلى تأخير العديد من الرحلات الجوية في مطارات ميامي وفورت لودرديل بولاية فلوريدا، حيث تجاوزت مدة التأخير 45 دقيقة.

ماسك يواجه الانتكاسة بالمرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، لم يتجاهل الواقعة، بل شارك مقطع فيديو للحطام عبر حسابه على منصة "إكس". وعلق قائلاً: "النجاح غير مؤكد، لكن المتعة مضمونة"، في إشارة إلى طبيعته المغامرة وتقبل المخاطر.

اختبارات تحت المجهر الصاروخ الجديد يتميز بطوله الذي يتجاوز النماذج السابقة بمترين، ما يجعله من الجيل الجديد لـ"ستارشيب"، وفقاً لتصريحات الشركة قبل الاختبار. وكان من المقرر أن ينهي الصاروخ مهمته بهبوط في المحيط الهندي بعد ساعة تقريباً من انطلاقه.

التقييم الأولي أشار إلى أن الفشل نجم عن تسرب داخلي في خزان الأكسجين السائل، مما أدى إلى زيادة الضغط وانفجار الصاروخ. ورغم هذه الانتكاسة، لا تزال "سبيس إكس" تعبر عن تفاؤلها بشأن تحسين التكنولوجيا واستخدام التجارب الفاشلة لتطوير برامجها الفضائية الرائدة.