إيلاف من لندن: انفجر صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبيس إكس"، الخميس، بعد دقائق فقط من إطلاقه من منشآت الشركة في ولاية تكساس الأميركية، مما أثار حالة من الاضطراب في حركة الطيران فوق خليج المكسيك وتسبب في تغيير مسارات عشرات الرحلات الجوية.

الصاروخ، الذي كان يهدف لاختبار إطلاق أول حمولة من نماذج الأقمار الصناعية دون طاقم، خضع مؤخراً لسلسلة تحديثات تقنية. ورغم الآمال الكبيرة المعلقة على الاختبار، فقد الاتصال به بعد نحو ثماني دقائق من إطلاقه. ووفقاً لما صرح به دان هوت، مدير الاتصالات في "سبيس إكس"، فإن المشكلة نتجت عن "خلل في المرحلة العليا"، ليؤكد لاحقاً فقدان المركبة بالكامل.

IFT-7 Starship final moments from the perspective of an airplane.pic.twitter.com/kHlHsewmq9