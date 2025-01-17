إيلاف من لندن: حُكم على ثلاثة محامين لزعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني بالسجن لسنوات في مستعمرة جزائية روسية.

وأدانت محكمة روسية، يوم الجمعة، كلا من إيغور سيرغونين وأليكسي ليبتسر وفاديم كوبزيف بالانتماء إلى جماعة متطرفة، وكانوا اعتقلوا في ​​أكتوبر 2023 قبل إضافتهم إلى قائمة رسمية من "الإرهابيين والمتطرفين".

وحُكم على الثلاثي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وخمس سنوات وخمس سنوات ونصف على التوالي بعد محاكمة عقدت خلف أبواب مغلقة في منطقة فلاديمير شرقي موسكو.

وقالت يوليا نافالنايا أرملة نافالني الراحل، المناهض العنيد لبوتين: "فاديم وأليكسي وإيغور سجناء سياسيون ويجب إطلاق سراحهم على الفور".

قمع المعارضة

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن محاكمة المحامين الذين يدافعون عن الأشخاص الذين يتحدثون ضد السلطات والحرب في أوكرانيا تتجاوز عتبة جديدة في قمع المعارضة في ظل الرئيس الروسي.

وقالت منظمة حقوق الإنسان OVD-Info في بيان: "لا يجوز اضطهاد المحامين بسبب عملهم".

وأضافت: "إن الضغط على محامي الدفاع يهدد بتدمير القليل المتبقي من سيادة القانون، الذي لا تزال السلطات الروسية تحاول الحفاظ على مظهره".

وقالت إن محامي نافالني يتعرضون للمحاكمة "فقط لأن حرف القانون لا يزال مهمًا بالنسبة لهم ولم يتركوا الرجل وحده مع آلة القمع".

وكان المعار نافالني، الذي توفي فجأة عن عمر يناهز 47 عامًا في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي في فبراير من العام الماضي، أدين بالتطرف وتهم أخرى، وقال إن جميعها كانت مفبركة من قبل السلطات لإسكات انتقاده لبوتن.

الكرملين لا يعلق

ويقول الكرملين إنه لا يعلق على قضايا المحكمة الفردية، لكن السلطات سعت منذ فترة طويلة إلى تصوير نافالني وأنصاره على أنهم خونة مدعومون من الغرب يسعون إلى زعزعة استقرار روسيا.

وعلى الرغم من سجنه، ساعد محاموه نافالني على النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم دعاوى قضائية متكررة بشأن معاملته في السجن، باستخدام جلسات الاستماع القانونية الناتجة كفرصة لمواصلة التحدث ضد الحكومة والحرب.

واتهم المحامون بتمكين نافالني من الاستمرار في العمل كزعيم لـ "مجموعة متطرفة"، حتى من وراء القضبان، من خلال نقل رسائله إلى العالم الخارجي.

وفي المحكمة، صاحت امرأة "يا أولاد، أنتم أبطال" وصفق المؤيدون للرجال الثلاثة، الذين وقفوا معًا في قفص محكم، بعد الحكم عليهم.

وإلى ذلك، تزعم السيدة نافالنايا أن زوجها قُتل بناءً على أوامر بوتن، وهو الاتهام الذي نفاه الكرملين بشدة. وهي نفسها مطلوبة في روسيا بتهمة ممارسة أنشطة متطرفة مزعومة لكنها قالت إنها تأمل في العودة إلى البلاد يومًا ما والترشح للرئاسة.