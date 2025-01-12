إيلاف من لندن: وصف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، فلاديمير بوتين بأنه "أحمق" بسبب طموحاته الإمبريالية المزعومة.

ولطالما كان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون صريحًا في دعمه لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وكان يقود المملكة المتحدة عندما شنت روسيا غزوها الكامل في فبراير 2022.

ولوحظ أن رئيس الوزراء السابق استخدم ما يمكن تزصيفه بـ"اللغة الملونة" التي تتضمن كلمات مباشرة بعيدة عن الدبلوماسية في مقابلة مع موقع Delfi الإخباري.

وخلال المقابلة، تحدث السيد جونسون عن نهاية الإمبراطورية البريطانية وكيف أنها راضية عن دورها، وقال إن السيد بوتين بحاجة إلى فهم أن موسكو لم تعد قوة إمبريالية أيضًا.

وقال: "إنه بحاجة إلى فهم أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لم تعد أي من هذه الدول جزءًا من الإمبراطورية الروسية بعد الآن".

واستطرد: "وأوكرانيا أيضًا. لقد انتهى الأمر. انتهى. انتهى. انتهى. لم يعد هناك إمبراطورية يا فلاديمير أيها الأحمق - أعذرني على لغتي؟".

نهج غامض

وفي سياق الحديث عن حرب روسيا ضد أوكرانيا، دعا رئيس الوزراء السابق إلى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وانتقد نهج الحلف "الغامض بشكل مزمن" تجاه كييف.

ويشار إلى أنه في منصبه كرئيس للوزراء بين عامي 2019 و2022، كان جونسون أحد أشد المؤيدين لأوكرانيا في بداية الغزو الكامل، حيث زار البلاد عدة مرات أثناء الحرب.

وقال رئيس الحكومة البريطانية السابق لوكالة أنباء البلطيق إن حرب روسيا "عتيقة ووحشية" وإن موسكو بحاجة إلى أن تتعلم أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ودول أخرى لم تعد أيضًا جزءًا من الإمبراطورية الروسية.

ويشار ختاما، إلى أنه مع اقتراب الغزو الروسي الكامل من ذكراه السنوية الثالثة، تواصل القوات الروسية احتلال ما يقرب من 20٪ من الأراضي ذات السيادة الأوكرانية. وأعلنت موسكو بشكل غير قانوني ضم أربع مناطق محتلة جزئيًا في سبتمبر 2022، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي استولت عليها في عام 2014.