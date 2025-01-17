إيلاف من الرباط : أوقفت عناصر الشرطة القضائية المغربية بمدينة تاوريرت( شرق البلاد)في ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( استخبارات داخلية ) ، الأربعاء، عنصرا متطرفا يتبنى الفكر المتشدد لتنظيم "داعش" الإرهابي يعمل استاذاً بدوار (كفر) "سيدي الشافي" الواقع في إقليم تاوريرت.

وجاء توقيف هذا العنصر المتطرف في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة، التي تحدق بأمن واستقرار المملكة.

وكشف بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن إجراءات التفتيش بمنزل المشتبه فيه مكنت من حجز مستحضرات كيميائية مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، تضم على الخصوص قنينات تحتوي على حمض "الكلوريدريك" و"بيروكسيد الهيدروجين" و"سلفات الزنك"، والتي تم إحالتها على الخبرة العلمية، وكذا أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام بالإضافة إلى أجهزة هاتفية ودعامات إلكترونية.

وأضاف البيان ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتجميع العديد من المعلومات بغرض الإلمام والإطلاع على المواد والمستحضرات التي تدخل في صناعة المتفجرات،والتدرب على كيفية إعدادها لاستعمالها في مشروعه الإرهابي،بهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.

وجرت إحالة الشخص الموقوف في إطار هذه القضية على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية ( الاعتقال الاحتياطي ) من أجل تعميق البحث، الذي يجري معه تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الأهداف الإرهابية التي خطط لها المعني بالأمر، وكذا التحقق من مدى ارتباطه بشركاء ومساهمين محتملين آخرين.