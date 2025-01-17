إيلاف من بيروت: تجوّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شارع الجميزة العريق ببيروت، حيث احتسى القهوة اللبنانية وتذوّق فطائر السبانخ الشهيرة في مطعم "لو شيف".

ماكرون عبّر عن إعجابه بالطعم، قائلاً بحماس: "عاش لبنان" (Vive Le Liban)، ودعا من حوله لتجربة الفطائر اللذيذة، في لقاء عفوي يجسّد الروح اللبنانية والصمود الحقيقي في هذا البلد الذي مني خلال السنوات الأخيرة بأزمات متلاحقة.



Vive le Liban !

C’est une nouvelle ère qui commence. pic.twitter.com/KXVdXoGblR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2025

وفي التفاصيل، توقّف ماكرون أمام مطعم "لو شيف"، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1967، والمشهور بتقديم أطباق يومية تحمل نكهة المطبخ اللبناني الأصيل. استقبله الشيف شربل باسيل وفريق العمل بحفاوة، حيث قُدمت له فطائر السبانخ الشهيرة، التي تُعدّ من أساسيات المطبخ التقليدي. تناول ماكرون الفطائر واستحسنها بشدة، وعلّق مبتسمًا: "عاش لبنان"، قبل أن يدعو الحاضرين لتذوقها معه، في لفتة عفوية نالت إعجاب الحاضرين وخلقت أجواء من الحماس.



الشيف شربل باسيل لم يخفِ مشاعره، حيث عبّر للرئيس الفرنسي عن أمله بأن تحمل زيارته الكثير من الصمود والقوة للشعب اللبناني، خصوصًا للمسيحيين الذين يعانون من تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية. وأشار إلى أن والده وجده، اللذين أسسا المطعم، لطالما اعتبرا فرنسا الحليف الأقرب إلى لبنان.



أثناء تجوله، ألقى ماكرون التحية على المارة، تحدث مع سكان الحي، واستمع إلى قصص عن المعاناة التي عايشوها والتحديات التي يواجهونها في إعادة بناء منازلهم وأعمالهم.



رافق ماكرون محافظ بيروت مروان عبود، الذي أطلعه على الجهود الجارية لإعادة إعمار المنطقة. كما تحدث الرئيس مع متطوعي الصليب الأحمر.



اهتمام دولي بلبنان

تأتي زيارة ماكرون بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مما يعكس اهتمامًا دوليًا متجددًا بلبنان بعد انتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة. زيارات قادة الدول والهيئات الدولية تسعى لدعم الاستقرار السياسي وتعزيز سيادة لبنان وسط تحديات إقليمية ودولية.





من الجميزة إلى قصر بعبدا: رسالة دعم فرنسية

في الجميزة، تحدّث ماكرون مع سكان الحي والمتطوعين، واطّلع على جهود إعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020. الزيارة شكّلت أيضًا مناسبة للتأكيد على العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان.



La possibilité d’un nouveau chemin pour le Liban qui espère et qui résiste : cher Président Joseph Aoun, vous êtes cet espoir. La France est et sera toujours à vos côtés. pic.twitter.com/ZIiNvddxsU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2025



وفي قصر بعبدا، هنّأ ماكرون الرئيس اللبناني الجديد، مشيدًا بإنهاء الفراغ السياسي، ومؤكدًا دعم فرنسا لتعزيز السيادة اللبنانية، استقرار البلاد، وتشكيل حكومة فعالة بسرعة.



غوتيريش في الجنوب: انتهاكات القرار 1701

على الجانب الآخر، زار الأمين العام للأمم المتحدة المقر العام لقوات "اليونيفيل" في الناقورة، مشيرًا إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701 ووجود مخازن أسلحة تابعة لحزب الله جنوب الخط الأزرق. وأشاد غوتيريش بدور قوات "اليونيفيل" في حفظ السلام، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بمساعدتها على مواجهة التحديات اللوجستية والميدانية.



ماكرون: فرنسا في عمق لبنان

في كلمته خلال الاجتماع الرباعي مع الرئيس اللبناني وقادة الدولة، قال ماكرون: "لبنان عاد إلى الطريق الصحيح. انتخابكم أرسل رسالة أمل للشعب اللبناني". وأكد دعم فرنسا لتعزيز الاستقرار واستئناف تنفيذ الاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى العلاقة التاريخية العميقة بين البلدين، والتي وصفها الرئيس اللبناني بأنها علاقة "تجسدها اللغة، الثقافة، والفن".



زيارة تفتح أبواب التفاؤل

زيارة ماكرون وغوتيريش تؤكد أن لبنان يحظى بدعم دولي كبير، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قرارات سياسية حاسمة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. الجولة في الجميزة، واللقاءات الرسمية، أضافت دفعة إيجابية، حيث يعوّل اللبنانيون على التزام المجتمع الدولي بدعم لبنان للنهوض من أزماته.