إيلاف من القاهرة: في واقعة أثارت دهشة العديد من المصريين، أقدم شاب على الزواج من 3 فتيات فى يوم واحد، وأقام لهن حفل زفاف واحداً، حيث ارتدت كل من أسماء، وبوسي، وأميرة، فستانها الأبيض ورقصت مسرورة برفقة عريسها.

فيما ظهر العريس محمد وهو من أبناء محافظة الفيوم، في مقطع مصور، مؤكدا أنه أحب الثلاث، وأقنعهن بالزواج.

كما أوضح أنه تعرف على أميرة وأحبها بشدة لكونها جارته وحبه الأول، ثم تعرف لاحقا على بوسي وأحبها أيضا، قبل أن يغرم كذلك بأسماء.

فيما أكدت الفتيات حبهن للعريس، وعدم ممانعتهن الارتباط به.

موعد واحد لدى الكوافيرة

المثير في الأمر أن الشاب حجز للفتيات عند إحدى مصففات الشعر بمنطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة، لتجهيزهن لحفل الزفاف. وروت صابرين حسني التي قامت بتجهيز العرائس، القصة لـ"العربية.نت"، قائلة إنها فوجئت بالعريس يحجز لديها لعروسة تدعى أميرة، ثم عاد بعد أسبوع وحجز لفتاتين أخريين (أسماء وبوسي).

كما أشارت إلى أنه طلب أن يكون موعد الحجز في يوم واحد. وأضافت قائلة: "بعد الحديث مع الفتيات الثلاث تبين أنهن صديقات، وأكدن أنهن لا يمانعن الزواج من محمد في يوم واحد".

هذا وأكدت صابرين أن العديد تساءلوا إن كانت القصة حقيقية بعد نشر الفيدو على صفحتها في مواقع التواصل. وختمت مشددة على أن العريس رفض الحديث عن الأمر، لكنه أكد لها أنه يريد أن يعيش في هدوء مع زوجاته الثلاث بعيدا عن إزعاج مواقع التواصل أو وسائل الإعلام.