إيلاف من بيروت: أثار تعيين الإعلامية البارزة، نجاة شرف الدين، متحدثة رسمية باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية الكثير من الإعجاب، خاصة في الأوساط الصحفية داخل بلاد الأرز.

نجاة شرف الدين، وُلدت في بلدة الطيبة الحدودية في قضاء مرجعيون، جنوب لبنان، حيث نشأت في كنف عائلة بسيطية مؤلفة من أم وأب وسبعة أبناء، حرصوا جميعًا على التعليم العالي.

وتميزت الأسرة بتنوعها العلمي، فمن بينهم مهندسان، طبيبان، مهندس برمجيات، وخبيرة تعمل في البنك الدولي.

وتخرجت شرف الدين من الجامعة اللبنانية عام 1990 حاملة شهادة البكالوريوس في الاتصال والإعلام، وأكملت مسيرتها العلمية بمحاضرات أكاديمية في الجامعة الأنطونية.

وانطلقت مسيرة شرف الدين في عالم الإعلام عبر شاشة "تلفزيون المستقبل" التي أطلقها رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، في العام 1993، حيث عملت كمقدمة للنشرات الإخبارية.

وقدمت في تلك القناة التي كانت تحظى بمشاهدات كبيرة برامج حوارية وسياسية مميزة مثل "ترانزيت" و"لماذا الطائف".

وامتدت تجربتها الإعلامية إلى الساحة الدولية، حيث غطت أحداثًا بارزة مثل الحرب في أفغانستان وحرب العراق في العام 2003.

لم تقتصر مسيرتها على التغطيات الميدانية، بل شملت حضورًا لافتًا في المؤتمرات الدولية، والمشاركة في محاضرات سياسية وإعلامية في العديد من العواصم العالمية والعربية.

وفي العام 2015، انضمت إلى "شبكة التلفزيون العربي" حيث قدمت برامج مثل "جيران العرب" و"حوار خاص" واستمرت في مسيرتها عبر أثير إذاعة "صوت كل لبنان" من خلال برنامجها السياسي "لقاء الأحد".

وفي 15 يناير 2025، أصدر الرئيس اللبناني الجديد، جوزاف عون، قرارًا بتعيين نجاة شرف الدين **متحدثة رسمية باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية.

"نقطة تحول"

ووفقا لخبراء، فإن هذا المنصب يعد نقطة تحول في حياتها المهنية، إذ أنها ستتولى مسؤولية إدارة التواصل بين الرئاسة والجمهور، ونقل مواقف القيادة بشكل شفاف ودقيق.

ونجاة شرف الدين متأهلة من وزير المال الأسبق غازي وزني، الذي شغل المنصب في حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، في العام 2020.

وتحدثت في مقابلات عن التحديات التي واجهتها خلال تلك الفترة، مشيرة إلى قلقها بشأن الأزمات التي عصفت بالبلاد وتأثيرها على زوجها.

رغم قربها من عالم السياسة عبر زوجها، حرصت شرف الدين على الفصل بين حياتها المهنية وحياتها الخاصة، مؤكدة التزامها بالمهنية والموضوعية في عملها الصحفي.