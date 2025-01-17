إيلاف من واشنطن: بعد يوم من بدء سريان الحظر على تطبيق تيك توك الذي تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإنقاذه، يتوقع أن يحضر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو حفل تنصيب ترامب، يوم الاثنين المقبل.

فقد أكدت ثلاثة مصادر مطلعة أن مدير المنصة الشهيرة سيحضر الحفل، ليجلس على ما يبدو إلى جانب كبار عمالقة التكنولوجيا ومواقع التواصل، من بينهم إيلون ماسك، ومارك زوكربيرغ، فضلا عن سام ألتمان الاسم اللامع في مجال الذكاء الاصطناعي، وجيف بيزوس، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

أمر تنفيذي لترامب

ويأتي حضور تشيو هذا في لحظة محورية لعمليات الشركة داخل الولايات المتحدة، حيث تتجه منصة مشاركة الفيديو الشهيرة نحو إغلاق محتمل في الولايات المتحدة، يوم الأحد القادم، إذا لم تبع الشركة الأم الصينية، بايت دانس، التطبيق، وإذا لم تتدخل المحكمة العليا أو إدارة الرئيس جو بايدن لوقف قانون الحظر أو البيع من دخول حيز التنفيذ، وهو ما نفاه بايدن أمس (لجهة التدخل تاركاً الأمر بأيدي إدارة ترامب المقبلة).

كما يأتي بعد معلومات عن أن ترامب يدرس إمكانية إصدار أمر تنفيذي بمجرد توليه منصبه لوقف تطبيق قانون الحظر لمدة 60 أو 90 يوماً، ما قد يمنح التطبيق فرصة التقاط أنفاسه.

يشار إلى أن المحكمة العليا كانت استمعت الأسبوع الماضي، إلى مرافعات شفهية في طعن قانوني قدمته تيك توك وشركتها الأم الصينية "بايت دانس" ومستخدمو التطبيق ضد قانون أقره الكونغرس العام الماضي بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يحظر التطبيق في الولايات المتحدة، أو يفرض بيعه.

ويبدو أن القضاة يميلون إلى تأييد القانون الذي يلزم "بايت دانس" ببيع تيك توك لدواع تتعلق بالأمن القومي، أو مواجهة الحظر في أحد أكبر أسواقها.

وكان ترامب أبدى أكثر من مرة اهتمامه الشديد بأن يُنظر إليه على أنه منقذ منصة واسعة الانتشار بين الأميركيين.

كما أطلق عدة وعود خلال حملته الانتخابية بإنقاذ تيك توك، رغم أنه انتقد سابقا هذا التطبيق. وقال الشهر الماضي: "أحتفظ بمكانة خاصة في قلبي لتيك توك".