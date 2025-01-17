إيلاف من واشنطن: في أميركا أصبحت الصراعات الخفية والعلنية بين السيدات الأوليات أشد سخونة وخطورة من حرائق الغابات، والدليل على ذلك أن الصراع الخفي بين ميشيل أوباما، وميلانيا ترامب ترند يزاحم حرائق الغابات في كاليفورنيا ولوس أنجلوس في الوقت الحالي.

ففريق ترامب "يضحك كثيرًا" على قرار ميشيل أوباما "المتعمد" بعدم حضور حفل التنصيب، وجاءت الرسالة واضحة من فريق الرئيس الأميركي المنتخب، ويقول مضمونها: "لم نتوقع حضورها على أي حال"، وذلك وفقاً لما نقلته "نيويورك بوست" الأميركية.

لا يبدو أن مصادر MAGA تهتم برفض ميشيل أوباما حضور تنصيب دونالد ترامب، وفقًا لما ذكره أحد المصادر لموقع Page Six.

يقول أحد المصادر عن المشاركين في التخطيط لاحتفالات التنصيب: "إنهم يضحكون كثيراً، فهم لم يتوقعوا حضورها على أي حال".

يشعر المطلعون على الأمر، بالضحك الشديد" بسبب قرار السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بعدم حضور حفل تنصيب دونالد ترامب، وحاول مصدر ديمقراطي التقليل من أهمية هذا الرفض، مشيرا إلى أن "دونالد ترامب وميلانيا لم يحضرا حفل تنصيب جو بايدن ولم يهتم أحد. ولم يقل أحد شيئا".

فقد أعلن مكتب باراك وميشيل أوباما هذا الأسبوع أن ميشيل ستتجنب حضور مراسم التنصيب الستين المقررة في 20 كانون الثاني (يناير)، لكن الرئيس السابق سيحضر.

وتكهن أحد المصادر الجمهورية قائلاً: "من الواضح أن هذه كانت طريقتها في الاحتجاج على ترامب، إنها تكرهه". كما أن علاقة ميشيل أوباما مع ميلانيا ترامب متوترة إلى حد بعيد.

ليس هناك انعكاس للمعنى الأوسع لأميركا

حضرت ميشيل حفل تنصيب ترامب في عام 2017، وقالت عن التجربة في برنامج "The Light Podcast": "الجلوس على تلك المنصة ومشاهدة عكس ما نمثله على الشاشة - لم يكن هناك تنوع، ولم يكن هناك لون على تلك المنصة. لم يكن هناك انعكاس للمعنى الأوسع لأميركا".

كما وجهت انتقادات شديدة لترامب خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي ، قائلة: "لسنوات، بذل دونالد ترامب كل ما في وسعه لمحاولة جعل الناس يخافون منا. انظر، نظرته المحدودة والضيقة للعالم جعلته يشعر بالتهديد من وجود شخصين ناجحين ومتعلمين تعليماً عالياً ويعملان بجد، ولكنهما من السود".

"لم تكن مزيفة قط، كانت دائمًا متعمدة للغاية بشأن مكان وكيفية ظهورها"، قال المصدر. "لقد ظهرت على مضض في الانتخابات. لقد كانوا متحدين، لكنها ليست مضطرة إلى التوحد حول ترامب، ليس عليها أن تقول أي شيء. غيابها سببه واضح".

ومن المتوقع أن يحضر حفل التنصيب جورج دبليو بوش ولورا بوش وبيل وهيلاري كلينتون وجو وجيل بايدن.

ميلانيا ترامب تفتح النار على عائلة أباما

بدورها اتهمت ميلانيا ترامب عائلة أوباما بمحاولة اختطاف الولاية الأولى لزوجها دونالد ترامب في البيت الأبيض، ووجهت السيدة الأولى القادمة انتقادات لاذعة للسيدة الأولى سابقاً، أثناء قولها إنها تشعر بثقة أكبر في الولاية الثانية لزوجها التي تقترب بسرعة الآن بعد أن أصبح الرئيس السابق باراك أوباما ليس موجودًا ليجعل الأمور صعبة.

وقالت ميانيلا لبرنامج "فوكس آند فريندز" عن تولي زوجها منصبه لأول مرة في عام 2017: "كانت المرة الأولى صعبة، ولم يكن لدينا الكثير من المعلومات".

وقالت عن أوباما - الذي أثارت زوجته ميشيل أوباما الجدل بقولها إنها لن تحضر حفل تنصيب ترامب لولاية ثانية يوم الاثنين - "لقد حجبت الإدارة السابقة هذه المعلومات عنا، لكن هذه المرة لدي كل شيء... إنه انتقال مختلف جدًا هذه المرة".

وعلى الرغم من التوتر الناجم عن الافتقار الواضح للتواصل بين الإدارات، قالت السيدة البالغة من العمر 54 عامًا إنها تفهم الآن "القواعد" و"عملية" التواجد في البيت الأبيض.

"لقد وضعت الخطط، وقمت بالفعل بحزم أمتعتي، واخترت الأثاث. لذا فإن الانتقال هذه المرة مختلف تمامًا".

وأضافت "أعتقد أن السنوات الأربع المقبلة ستكون مثيرة. أمامنا الكثير لنقوم به لإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي"، وأوضحت السيدة الأولى أيضًا أنها لا تشعر بالإحباط بسبب الأشخاص الذين قللوا من شأن قدراتها - كما تشعر أنهم فعلوا خلال فترة الولاية الأولى لزوجها.

"أشعر أن الناس لم يقبلوني. ربما لم يفهموني بالطريقة التي يفهمونني بها الآن. ولم أحظ بالكثير من الدعم"، قالت.

لست مجرد زوجة للرئيس

وتابعت: "ربما يرى البعض أنني مجرد زوجة للرئيس، لكنني أقف على قدمي، مستقلة. لدي أفكاري الخاصة، ولدي أفكاري الخاصة، و"نعم" و"لا".

وتأتي تصريحات ميلانيا في الوقت الذي تم فيه الكشف عن أن السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما لن تحضر حفل تنصيب ترامب لولاية ثانية يوم الاثنين المقبل بعد تغيبها عن جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر .

وفي حين لم يقدم فريق السيدة الأولى السابقة سببا لعدم حضور حفل التنصيب، فإن ميشيل أوباما كانت منتقدة شرسة لترامب على مدى السنوات الثماني الماضية.

على الرغم من قولها "عندما يهبطون، نرتفع"، فقد وجهت ميشيل أوباما انتقادات لثروة ترامب وسلوكه مع النساء وموقفه تجاه الأقليات . كما ناشدت الرجال دعم نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقالت في إحدى التجمعات الانتخابية لهاريس في الخريف الماضي: "إنني أطلب منكم جميعًا، من أعماق كياني، أن نأخذ حياتنا على محمل الجد".

ورغم ذلك، جلس زوجها بجانب ترامب في جنازة كارتر التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، وتم رصده على الكاميرا وهو يضحك ويتبادل المزاح مع خليفته ، وتصدر هذا الحوار عناوين الأخبار العالمية.

ومن المتوقع أن يحضر جميع الرؤساء السابقين الآخرين وزوجاتهم حفل التنصيب في 20 كانون الثاني (يناير)، بما في ذلك جورج دبليو بوش ولورا بوش، وبيل وهيلاري كلينتون، وجو وجيل بايدن، ولكن باراك أوباما سوف يكون بدون زوجته ميشيل أوباما.