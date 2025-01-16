إيلاف من بيروت: قتلت إسرائيل أكثر من 80 فلسطينيا في غارات شنتها على غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار.

و بحسب الدفاع المدني في غزة، فقد قتل خمسة فلسطينيين، اليوم الخميس، في غارة إسرائيلية غرب جباليا شمال قطاع غزة ، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ومنذ أعلنت قطر يوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار - ولكن لم يتم الاتفاق عليه رسميا بعد - أفادت وكالة الدفاع المدني في غزة بأن إسرائيل "صعدت" من غاراتها على القطاع.

وأفادت وكالة وفا بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 81 شخصا وإصابة 188 آخرين. وقال متحدث باسم الدفاع المدني إن فرقه انتشلت جثث خمسة أطفال بعد غارة على مدينة جباليا الشمالية.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارات على نحو 50 هدفا "إرهابيا" في أنحاء قطاع غزة" منذ أواخر يوم الأربعاء.

من جانبها حذرت حماس الجانب الاسرائيلي، وهو تحذير وتهديد في نفس الوقت، حيث أكدت الحركة الفلسطنيية أن الضربات الاسرائيلية تعرض حياة رهائن إٍسرائيل للخطر، وهي إشارة إلى امكانية مقتلهم في الغارات، وفي نفس الوقت تحمل تلميحاً بأن إسرائيل في حال عدم وقف عدوانها على غزة، فقد تلجأ حماس لقتل بعض الرهائن.