إيلاف من بغداد: تجوب شوارع محافظة أربيل سيارة بيك أب من نوع "كيا" بحمولة أقرب إلى صندوق كنز متنقل! هذه السيارة ليست كغيرها، فهي تحمل تشكيلة متنوعة تُشبع كل الأذواق، من الملابس بألوانها الزاهية، إلى مواد التجميل والعطور ومستحضرات العناية بالبشرة، وكأنها بوتيك فاخر قرر أن ينطلق في رحلة برية!

ما يسرق الأضواء حقًا هو طريقة العرض الفريدة والمبدعة - أو لنكن موضوعيين، العشوائية - التي تجعل السيارة تبدو وكأنها معرض فني متنقل.

الملابس معلقة في الهواء الطلق بطريقة لا تفهمها قوانين الفيزياء، وكأنها تقول: "مرحبا، نحن هنا لنُبهر لا لنُرتّب!" أما مواد التجميل فتتخذ من زوايا السيارة أماكنها، وكأنها على موعد مع جلسة تصوير لمجلة أزياء.



وقد تم تداول الصور عبر منصات التواصل لتوثيق هذا الأسلوب التسويقي غير التقليدي.. والذي يحمل رسالة من صاحب العمل تقول: بدلًا من انتظار المتسوقين، قرر المتجر أن يذهب إليهم، أينما كانوا، وأيًا كانت حالتهم المزاجية.

والسؤال... هل وصلت "الكوزمتك" المتنقل إلى أحيائكم؟