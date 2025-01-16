إيلاف من بغداد: أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أهمية هذا الإنجاز الذي يأتي بعد معاناة طويلة للشعب الفلسطيني. وأكدت الوزارة على دور التعاون الدولي في تحقيق الاستقرار ودعت إلى تكثيف الجهود الإنسانية والتنموية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.

جهود محورية

أشادت وزارة الخارجية العراقية بالجهود التي بذلتها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس أهمية التعاون الدولي لإنهاء معاناة المدنيين وضمان استقرار المنطقة.

الاستجابة الإنسانية

في بيانها، شددت وزارة الخارجية على ضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والمناطق الفلسطينية المتضررة. وأكدت أن تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني يجب أن تكون أولوية قصوى، لتخفيف آثار المعاناة المستمرة.

إعادة الإعمار

دعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الدولية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للدمار جراء العدوان على غزة. واعتبرت أن إعادة الإعمار لا تقتصر على البنية التحتية، بل تشمل تحسين الظروف المعيشية للسكان وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

دعم ثابت للقضية

جددت وزارة الخارجية تأكيدها على موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأكدت أن العراق سيظل ملتزماً بدعم الفلسطينيين في نضالهم لتحقيق حقوقهم المشروعة.