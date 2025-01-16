إيلاف من دمشق: جاء إعلان السلطة الحاكمة في سوريا، الأربعاء، عن اعتقال مصري، كان يقاتل مع جماعات متشددة لإسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ليثير تكهنات عدة بشأن أسباب تلك الخطوة، وتبعاتها، وتأثيرها على ما تبدو إلى الآن علاقة شائكة بين القاهرة ودمشق الجديدة.

وأفاد مصدر بوزارة الداخلية السورية بأنه تم إلقاء القبض على أحمد المنصور، بعدما بث تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، هدد فيها الحكومة المصرية.

ونشر المنصور مقاطع فيديو وتدوينات عقب سقوط نظام الأسد، مرتديا الملابس العسكرية وحاملا السلاح، موجها حديثه للسلطات المصرية، داعيا إلى "إسقاط (نظام الرئيس عبد الفتاح) السيسي".

وتتعامل مصر بحذر مع الإدارة الجديدة في سوريا، في ظل وجود تنظيمات مسلحة مصنفة إرهابية، شاركت في الإطاحة بالأسد، تضم في صفوفها مسلحين أجانب، من بينهم مصريون.

وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأحد، على ضرورة عدم "إيواء أي عناصر إرهابية" على الأراضي السورية، وذلك خلال كلمته في اجتماع عربي موسع بشأن سوريا، عقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان لافتا أن عبد العاطي، الذي تبادل قبل ذلك بأيام أول اتصال مع نظيره السوري أسعد الشيباني، لم يظهر في الرياض بأي صورة تجمعه بالأخير.

كما لم يظهر بحسابات وزارة الخارجية المصرية الرسمية أي ذكر للقاء ربما يكون جمع الاثنين، في وقت نشر حساب الوزارة على فيسبوك صورا وأنباء عن لقاءات للوزير المصري من بينهم وزراء الخارجية التركي هاكان فيدان، والسعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والبحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، وآخرون.

وبدا عدم الإعلان عن تواصل الوزيرين المصري والسوري على هامش اجتماع خصص لبحث "الشأن السوري" بمثابة علامة أخرى على "حذر مصري" بشأن التعاطي مع السلطة الجديدة في دمشق.

وفي هذا السياق ربما تساعد خطوة اعتقال المنصور على تخفيف قلق مصر من اعتلاء هيئة تحرير الشام المسلحة، التي قادت الإطاحة بالأسد الشهر الماضي، السلطة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية إن القاهرة لم تطلب بشكل مباشر اعتقال المنصور، لكنها أبدت عبر تواصل استخباراتي، مع أطراف ثالثة، غضبها من عودة ظهور متشددين مصريين هاربين في سوريا.

وبحسب المصادر ترى مصر أن الاضطرابات في سوريا قد تساعد تلك الفصائل الإسلامية على إعادة تنظيم صفوفها.

ولم تصدر وزارتا الداخلية أو الخارجية في مصر أي تعليق على اعتقال المنصور، أو المطالبة بتسليمه حتى مساء الأربعاء.

ونشر المنصور مقطعا مصورا هذا الأسبوع قال فيه إن السيسي سيلقى نفس مصير الأسد.

كما نشر صورة ظهر فيها إلى جانب 4 ملثمين ومن خلفهم لافتة كتب عليها "حركة ثوار 25 يناير"، في إشارة إلى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011.

وذكرت المصادر أن السلطات ألقت القبض على المنصور، الأربعاء، وهو معتقل حاليا في مركز احتجاز.

وكانت وسائل إعلام مصرية مرتبطة بالدولة أكثر صراحة في انتقاد التغيير في دمشق وأبدت مخاوف من عودة جماعة الإخوان المسلمين في ظل السلطة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام.

والإخوان المسلمون، واحدة من أكثر الحركات الإسلامية نفوذا وأقدمها في العالم العربي، وهي جماعة محظورة في العديد من الدول العربية ومن بينها مصر، وكانت محظورة في سوريا في عهد عائلة الأسد.

وقال مصدر عربي لرويترز إن "(السلطات السورية) هي التي ألقت القبض عليه بعدما تلقت الرسالة من الحملة الإعلامية المصرية".

وأضاف "إنها إشارة إلى القاهرة التي تعتبر هذه القضية مهمة للغاية".

وانضم آلاف الأجانب من المسلمين السُنة إلى المعارضة السورية المسلحة في وقت مبكر من الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما للقتال ضد حكم الأسد والمجموعات المسلحة الشيعية المدعومة من إيران.

ومُنح علاء محمد عبد الباقي، الذي حكمت محكمة مصرية عليه بالسجن المؤبد غيابيا بتهمة الإرهاب في 2016 ، رتبة عسكرية في القوات المسلحة السورية أواخر الشهر الماضي.

وفي ديسمبر، انتشرت على نطاق واسع صورة لقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بصحبة محمود فتحي، وهو متشدد مصري آخر محكوم عليه بالإعدام في مصر.

ولم يصدر تعليق من القاهرة بشأن الصورة.

