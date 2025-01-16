إيلاف من لندن: كان انفجار طائرة مسيّرة أرسلتها روسيا في استقبال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر عند وصوله إلى القصر الرئاسي في كييف اليوم الخميس.

وكان ستارمر يعقد اجتماعا مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي لمناقشة الخطوات التالية لأوكرانيا، في أول زيارة للسير كير إلى كييف منذ فوزه في الانتخابات في يوليو الماضي.

وقالت تقارير إن صوت إطلاق النار المضاد للطائرات كان مسموعًا في فناء القصر حيث حذرت صفارات الإنذار الجوية من هجمات محتملة بطائرات بدون طيار.

وتم إسقاط طائرة بدون طيار واحدة، على الرغم من أن شهود العيان يعتقدون أن هناك طائرتين بدون طيار على الأقل تعملان ويشتبهون في أنها ربما كانت طائرات استطلاع بدون طيار، حيث لم تنفجر الطائرة التي تم إسقاطها عند الاصطدام.

ألقى الرئيس زيلينسكي بظلال قصيرة على أعداءه الروس، قائلاً عندما تم اكتشاف الطائرة بدون طيار: "سنقول لهم مرحبًا أيضًا".

رد فعل ستارمر

وتعقيبا على خطوة موسكو الجريئة بإرسال الطائرتين بلا طيار، قال السير كير إن تهديد الطائرات بدون طيار كان "تذكيرًا بما تواجهه أوكرانيا كل يوم" وأن الحرب نجمت عن "عدوان روسي".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني دعمه لانضمام أوكرانيا في نهاية المطاف إلى حلف شمال الأطلسي، وأشار إلى المناقشة التي دارت في قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن العام الماضي - عندما وضع حلفاؤها أوكرانيا على "مسار لا رجعة فيه" نحو عضوية حلف شمال الأطلسي.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، ومع ذلك، كان الرئيس زيلينسكي، ربما مع التركيز على إدارة ترامب القادمة، أكثر صراحة في رده على سؤال الحلفاء الغربيين الذين يدعمون عضوية أوكرانيا. وقال للصحفيين إن الولايات المتحدة وسلوفاكيا وألمانيا والمجر "لا تستطيع رؤيتنا في حلف شمال الأطلسي".

وقد اعترف الرئيس ترامب مؤخرًا بمعارضة موسكو الطويلة الأمد لطموح أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، نظرًا لأن هذا يعني، كما قال الرئيس المنتخب: "لدى روسيا شخص ما على عتبة بابها، ويمكنني أن أفهم شعورهم حيال ذلك".

لا شيء خارج الطاولة

كان هذا المؤتمر الصحفي مليئًا بالرمزية حيث تعهد السير كير بالوقوف إلى جانب أوكرانيا لأطول فترة ممكنة ووضع كييف في أقوى موقف ممكن للمفاوضات مع روسيا.

وتعهد بالعمل مع أوكرانيا في الأشهر المقبلة لضمان ضمانات أمنية للبلاد في أي اتفاق لوقف إطلاق النار، مع فتح الباب أيضًا أمام نشر القوات المحتملة للتدريب أو حفظ السلام، قائلاً "لا شيء خارج الطاولة".

وقال السير كير "يجب أن نكون واضحين تمامًا - السلام العادل والدائم يأتي من خلال القوة".

كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني بإرسال 1540 برميل مدفعية إلى أوكرانيا حيث دعا الرئيس زيلينسكي إلى المزيد من الأسلحة، وألقى باللوم في تقدم روسيا في الجزء الشرقي من أوكرانيا على بطء توريد الأسلحة.

كما وعد السير كير بنظام دفاع متنقل جديد وتكثيف تدريب القوات.

وفي المؤتمر الصحفي، اعترف الرئيس زيلينسكي بأن الكثير غير مؤكد حول هذا الصراع وما هي الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها أوكرانيا من حلفائها قبل المحادثات مع ترامب.