إيلاف من بيروت: قال مسؤول عسكري كردي الأربعاء: "الأكراد لم يحصلوا على طائرات بدون طيار من إيران - هذه كلها دعاية تركية واضحة" .

جاءت هذه التصريحات في أعقاب مقال نشرته صحيفة يني شفق التركية - ونقلته واشنطن بوست - قال إن القوات الكردية نجحت في الحصول على قدرات الطائرات بدون طيار من نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المسؤول الكردي بحسم رداً على ذلك: "لم نحصل على أي قدرات في مجال الطائرات بدون طيار من الإيرانيين. قدراتنا في مجال الطائرات بدون طيار أساسية للغاية، وكلها مصنوعة داخليًا، بمبادرات يقودها مقاتلونا".

وزعم المسؤول أن صحيفة يني شفق اختلقت الخبر ، وهي صحيفة إسلامية محافظة شهيرة في تركيا، موالية للرئيس التركي أردوغان وحزبه العدالة والتنمية. وأضاف: "لدى هذه الوسيلة الإعلامية مصالح واضحة في تشويه صورتنا وربطنا بأنظمة متطرفة منبوذة. لقد فشلوا في تحقيق تقدم ضد مقاتلينا على الأرض، ولذلك يحاولون نشر الدعاية والأكاذيب عنا".

الأكراد يسيطرون على 35 % من سوريا

وعن الوضع الحالي في المناطق الخاضعة للإدارة الكردية في سوريا، علق المسؤول أن قواتهم تسيطر على ما بين 30-35% من مساحة سوريا، مدعيا أنها المنطقة الأكثر أمانا في البلاد حاليا. وأضاف: "إن وجودنا كمنطقة حكم ذاتي يشكل عقبة أمام أجندة أردوغان التوسعية، التي تحلم بإعادة رسم الشرق الأوسط وفقا لخريطة الإمبراطورية العثمانية.

وتابع المسؤول: "نحن نتعرض للهجوم حتى الآن، ونحن نتحدث، على الرغم من كوننا سوريين. ورغم ذلك، فقد فشلوا حتى الآن في التوسع شرق الفرات، لذلك لجأوا بشكل مفهوم إلى الحرب الإعلامية".

كانت التأثيرات المتتالية لنشر صحيفة يني شفق هائلة لدرجة أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أصدرت أيضًا منشورًا يندد بهذه الاتهامات ويرفضها على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وجاء فيه أيضًا: "الطائرات بدون طيار هي نتاج تجارب ذاتية خالصة لشعب شمال وشرق سوريا.

إن وسائل الإعلام التركية التابعة لسياسة الحكومة التركية في الإبادة الجماعية ضد شعوب المنطقة تكافح أزمة اختلاق أخبار كاذبة ... هذه الأخبار كاذبة تمامًا ومفبركة بشكل صارخ من قبل وسائل الإعلام التركية. هدفهم هو إلحاق الأذى بقواتنا وشعبنا وخلق جو عدائي تجاه قضية الشعب في شمال وشرق سوريا ".

تركيا والأكراد: عداوة تاريخية

هناك عداوة تاريخية بين الدولة التركية والأقلية الكردية، سواء على خلفية التوترات العرقية أو بسبب قضية استقلال الأكراد. وتشكل الأقلية العرقية ما يقدر بنحو 15-20% من سكان تركيا، في حين يقيم الملايين من أقاربهم في سوريا وإيران والعراق، حيث تتمتع الأقلية الكردية المحلية بمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي، بمساعدة القوى الغربية.

تشن القوات التركية هجمات ضد المراكز السكانية الكردية في سوريا منذ سنوات، مدعية أنها "تدار من قبل إرهابيين" يقدمون الدعم لمنظمة كردية محلية في تركيا، حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا جماعة إرهابية. في هذا السياق، منذ عام 2016 على الأقل، يحتل الجيش التركي مساحات شاسعة من الأراضي في شمال سوريا، بعضها مناطق كردية تقليديًا.

تركيا مثل إيران.. عقل ديني يحرك السياسة

والآن، ومع ترسيخ النظام الجديد في دمشق، يخشى الأكراد في سوريا المزيد من التداعيات من جانب القوات المدعومة من تركيا. وأضاف المسؤول: "تركيا مثل إيران. فكلاهما يحكمهما نظامان دينيان متطرفان. وبمجرد انهيار النفوذ الإيراني في سوريا مع نظام الأسد، أصبحت تركيا حرة في أن تحل محله. إنهم يكرهون الأكراد، وهم غير قادرين أو غير راغبين في وقف تحريضهم ضدنا".

وفي هذا السياق، أعرب المسؤول عن قلقه بشأن علاقات الإدارة الجديدة بتركيا. وقال: "الأكراد جزء مهم من المجتمع التركي. هناك حوالي 4 ملايين كردي في إسطنبول وحدها، والعديد منهم في العديد من المدن التركية. لكن يجب أن تتذكروا أن العديد منهم تعرضوا للتطهير العرقي من قبل الجيش التركي في مدنهم التاريخية القديمة في شرق تركيا"، مؤكداً أن "استقلالنا في سوريا أيضاً يشكل عقبة أمام توسعهم".

نحن في وضع خطير رغم كل ما يقال

وعندما سئل عما إذا كان متفائلاً بشأن النظام الجديد وعلاقاته مع الأقلية الكردية في البلاد، علق المسؤول بابتسامة مريرة: "نحن نقدر محاولات المجتمع الدولي لتأمين مستقبل مستقر وديمقراطي لسوريا وجميع مواطنيها، ونتمنى بالتأكيد أن يؤدي ذلك إلى دولة لجميع مواطنيها بدستور وحقوق متساوية للجميع. ولكننا الآن في وضع خطير للغاية".

وتابع المسؤول: "الحكومة الحالية في دمشق لا تمد سيطرتها على كامل سوريا، كما أنها لم تتمكن من السيطرة على كل أسلحة النظام السابق. هناك العديد من الجماعات المتطرفة التي يتم تأسيسها، والعديد من الجرائم التي ارتكبت ضد الأقليات والنساء، ونرى المزيد والمزيد من المشاركة الإسلامية في الجامعات وما إلى ذلك". وبالنسبة للمسؤول، قد يكون هذا الوضع الفوضوي مجرد تلميح إلى ما هو قادم، ولا يستبعد إعادة تجميع داعش وحملاتها العنيفة ضد الأقليات.

شرف لي الظهور في ميديا اسرائيل

وفيما يتعلق بقضية إسرائيل، ورغم اختياره عدم الكشف عن هويته "نظرا للظروف"، قال المسؤول "إنه لشرف لي أن أظهر في وسائل إعلامكم. الشعب اليهودي أمة قديمة في منطقتنا.

لقد لعبوا دورا مهما منذ عهد إبراهيم؛ كان لديهم أنبياء ثم فلاسفة ومؤرخون وعلماء. يمكن للشعب اليهودي أن يصنع أشياء عظيمة في منطقتنا ويلعب أدوارا مهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقتنا".

أما بالنسبة لدولة إسرائيل فهي دولة قوية ولديها العديد من القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية ويمكنها المساعدة في وضع حد للإرهاب وإرساء السلام المستدام في المنطقة، ونتمنى أن تلعب إسرائيل والشعب اليهودي هذا الدور المهم".

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مترجم من "جيروزاليم بوست" - jpost.com