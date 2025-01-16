إيلاف من واشنطن: تعتزم رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي عدم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في حين من غير المتوقع أن يحضر الرؤساء السابقون بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما مأدبة الغداء التي ستقام في مبنى الكابيتول بعد أداء القسم.

كانت بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا)، تبلغ من العمر 84 عامًا، وهي عدوة شرسة لترامب وتتعافى من جراحة استبدال الورك ، قد حضرت حفل تنصيب الرئيس الخامس والأربعين في عام 2017.

وأكد متحدثها القرار، الذي أوردته أولاً قناة ABC News ، لعدة وسائل إعلام، ولم يقدم أي تفسير.

انضمت بيلوسي إلى مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب، بما في ذلك النائبة عن برونكس وكوينز ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، الذين أعلنوا عن عدم حضورهم احتفالات 20 كانون الثاني (يناير).

السيدة ميشيل أوباما أيضاً لن تحضر

وقالت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما أيضًا إنها ستمتنع عن حضور مراسم التنصيب، رغم أن زوجها من المقرر أن يحضر.

وتغيب ترامب (78 عاما) عن حفل تنصيب الرئيس بايدن فيكانون الثاني (يناير) 2021، بعد أن زعم ​​دون جدوى ودون دليل أن انتخابات 2020 سُرقت منه.

ورغم أن بيلوسي اضطرت إلى الاعتماد على مشاية أثناء تعافيها من جراحة في الورك بعد سقوطها في قصر الدوق الكبير في لوكسمبورج الشهر الماضي، فقد كانت حاضرة في مناسبات احتفالية رئيسية مثل التصديق على انتخابات 2024 في السادس من كانون الثاني (يناير).

عداء مطلق بين بيلوسي وترامب

وكانت بيلوسي وترامب قد اشتبكا بشكل متكرر خلال فترة عملها كرئيسة لمجلس النواب خلال العامين الأخيرين من ولايته الأولى، وبلغ الخلاف ذروته عندما قامت نانسي بيلوسي وهي من كاليفورنيا بتمزيق نسختها من خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه ترامب في عام 2020.

وفي ظل رئاسة بيلوسي، صوت مجلس النواب لصالح عزل ترامب مرتين، وأعلنت في آب (أغسطس) أن "هدفي في الحياة هو ألا يدخل هذا الرجل البيت الأبيض مرة أخرى"، دون ذكر اسم الرئيس السابق والمستقبلي.

"شريرة ومريضة ومجنونة"

كما وجه ترامب انتقادات شديدة إلى بيلوسي، واصفا إياها بـ "الشخص الملتوي" وهاجمها ووصفها بأنها "شريرة ومريضة ومجنونة".

وفي هذه الأثناء، سيكون كلينتون وبوش وأوباما حاضرين لحفل تنصيب الرئيس، لكنهم لن يبقوا لتناول الغداء، حسبما ذكرت قناة إن بي سي نيوز الخميس.

ومن المقرر أيضا أن تمتنع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عن تناول وجبة منتصف النهار.

بروتوكول الغداء في حفل الرئاسة

يعود تاريخ الغداء إلى حفل تنصيب الرئيس ويليام ماكينلي عام 1897، وتستضيفه اللجنة المشتركة في الكونغرس حول مراسم التنصيب.