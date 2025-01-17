إيلاف من لندن: إضافة لحكم سجن يقضيه حاليا، حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، اليوم الجمعة، بالسجن 14 عاما بعد إدانته بتهمة الفساد.

وصدر حكم قضائي على زوجته الثالثة، بشرى بيبي، بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته "القدير تراست"، على ما أعلن القاضي، ناصر جواد رنا، وقد أوقفت بيبي فور صدور الحكم.

وما زال خان في السجن يقضي حكما مدته 7 سنوات بتهم تتعلق بارتباطه بزوجته بشرى بعد مدة قصيرة على طلاقها، إلى جانب تهم أخرى بشأن هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين عامي 2018 و2022.

وأفرج عن زوجته بشرى بيبي قبل فترة قصيرة بعد تعليق حكم بالسجن سابق في حقها.

ويواجه عمران خان (71 عاما) أكثر من 200 قضية في المحاكم الباكستانية منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان عام 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة باكستانية بالسجن 10 سنوات على عمران خان بتهمة "إفشاء أسرار الدولة" المتعلقة بالاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وإسلام آباد، والتي قال خان إنها جزء من مؤامرة أميركية للإطاحة بحكومته قبل عامين.

وبعد صدور الحكم اليوم، أكد عمران خان أنه لن يبرم "أي صفقة" مع السلطات، وقال لصحفيين "لن أقوم بأي صفقة ولن أطلب أي تخفيف" للعقوبة.