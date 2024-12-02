شاحنة محترقة، وقنابل مسيلة للدموع فارغة، وصورة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان. هذا كل ما بقي من مظاهرات حاشدة، قادتها بشرى بي بي، زوجة خان، وأدت إلى إغلاق العاصمة كلها.

وقبلها بيوم واحد فقط، كانت المرشدة الروحية، بي بي تقف، بحجابها الأبيض، فوق حاوية، في طرف المدينة، بينما كان أنصار زوجها الأوفياء يلوحون بالأعلام ويرددون الشعارات على الأرض.

وكانت تلك آخر احتجاجات تندلع لمناصرة أسطورة الكريكيت السابق، والسياسي البالغ من العمر 72 عاماً، منذ أكثر من عام، بعد خلافه مع المؤسسة العسكرية، التي ساعدته بتأثيرها في الوصول إلى السلطة.

وصاحت بي بي الثلاثاء في الجموع الغفيرة: "أبنائي، وإخوتي، عليكم أن تقفوا معي. وإذا لم تفعلوا فإني مع ذلك سأصمد. فالأمر لا يتعلق بزوجي فحسب، وإنما بهذه البلاد وزعيمها".

ووصف بعض المتابعين للشأن الباكستاني هذا التجمع بأنه أول نشاط سياسي لها.

ولكن بعد شروق شمس الأربعاء، لم يكن هناك أثر لبي بي، ولا لآلاف المتظاهرين الذي ساروا من مختلف مناطق البلاد إلى قلب العاصمة، مطالبين بالإفراج عن زعيمهم.

وسبق أن حدثت خلافات بين الجيش ورؤساء وزراء سابقين. ولكن خان رفض البقاء صامتاً خلف القضبان، وهو ما شكل تحدياً كبيراً صعد الخلاف بين الطرفين، وأدى إلى انقسام عميق في البلاد.

ولا أحد يعرف حتى الآن تفاصيل ما حدث فيما سمي "بالمسيرة الأخيرة"، وأين اختفت بي بي عندما خيم الظلام على المدينة.

وكل ما قاله الشهود مثل سامية إن الأضواء انطفأت فجأة في ساحة التجمع الشعبي، وخيم الظلام على المكان.

وارتفع بعدها الصراخ، حسب سامية، وغطى دخان القنابل المسيلة للدموع المكان باللون الأسود. حينها أمسكت بزوجها على الرصيف، بعدما أصابته رصاصة في كتفه.

وقالت لبي بي سي، في مسشتفى إسلام آباد: "كان كل واحد يجري خوفاً على حياته. كأنه يوم القيامة، أو كأنها الحرب".

"كان دمه على يدي، والصراخ متواصل".

ولكن كيف انقلبت الأمور فجأة؟

قبل ساعات من ذلك، تمكن المتظاهرون من الوصول إلى ساحة التجمع. وقد تحملوا في طريقهم القنابل المسلية للدموع لأيام عديدة، واخترقوا الحواجز التي أقيمت لمنعهم من بلوغ وسط المدينة.

والكثير منهم أنصار وعاملون في حزب تحريك وإنصاف الباكستاني، الذي يتزعمه عمران خان.

Reuters مجهولون حرقوا الحاوية التي كانت تخطب فوقها بي بي

وكان قد خان دعا إلى المسيرة من السجن، حيث يوجد منذ أكثر من سنة، بتهم يقول إنها بدوافع سياسية.

وتقود الاحتجاج الآن بي بي زوجته الثالثة، وهي امرأة يلفها الكثير من الغموض، ولم تظهر للناس منذ زاوجهما المفاجئ منذ 2018.

وقالت للجماهير في ساحة التجمع بقلب العاصمة إسلام أباد: "لن نعود إلى بيوتنا إلا وعمران خان معنا".

ويقول العارفون بخبايا المسيرة إنها هي التي اختارت مكان التجمع، حيث نظم زوجها اعتصاماً ناجحاً، خلافاً لما أراده قادة أخرون في الحزب، وتحدياً لدعوة الحكومة إلى اختيار مكان آخر.

ويعد تقدمها للاحتجاجات مفاجأة، فقد خرجت لتوها من السجن. وتعرف بأنها بعيدة عن السياسة، وبأنها حريصة على خصوصيتها. ولا يعرف الكثير عن نشأتها، غير أنها كانت مرشدة روحية، قبل أن تتعرف على عمران خان.

وقد أكسبتها إرشاداتها الصوفية الكثير من الأتباع من بينهم عمران خان نفسه.

فهل قررت أن تقتحم السياسية، أم أن ظهورها في هذا المعترك حركة تكتيكية تهدف إلى إبقاء حزب عمران خان في الواجهة، وهو لا يزال في السجن؟

ويرى المنتقدون أن تحركها يتناقض مع معارضة عمران خان لسياسة العائلات.

وبعدما أنطفأت الأنوار يقول الشهود إن الشرطة بدأت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، في التاسعة والنصف ليلاَ.

وبعد ساعة من الوقت توسعت عمليات القمع.

وفي خضم الفوضى العارمة غادرت بشرى بي بي المكان.

ونشرت صور فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو أنها تظهرها وهي تغير السيارة وتغادر المكان. ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من صحة الصور.

وبعدما انفضت الأمور، كانت النيران، التي أضرمها مجهولون، قد التهمت الحاوية التي كانت تقف عليها.

وفي الواحدة صباحاً، قالت السلطات إن جميع المحتجين هربوا.

وتحدث الشهود عن حالة الفوضى و عن الشرطة وهم يطلقون القنابل المسيلة للدموع ويحاصرون المحتجين.

وقال أحدهم، اسمه أمين خان، إنه التحق بالمسيرة وهو يرتدي قناعاً، وقد أخذ عهداً على نفسه "أن أعيد عمران خان، أو أتعرض لإطلاق نار".

ونفت السلطات إطلاق النار على المحتجين. وقالت إن بعض المحتجين كانوا يحملون أسلحة نارية.

واطلعت بي بي سي على بيانات في المستشفيات سجلت إصابات بالرصاص.

ولكن المتحدث باسم الحكومة، عطاء الله ترار، قال لبي بي سي إن المستشفيات نفت استقبال مصابين بالرصاص.

Reuters آلاف المحتجين خرجوا في مسيرات لعدة أيام مطالبين بالإفراج عن عمران خان

وأضاف أن "جميع أفراد الأمن الذين نشروا في مكان التجمع منعوا من حمل الذخيرة الحية خلال الاحتجاجات".

ولكن أحد الأطباء قال لبي بي سي أوردو إنه لم يجر من قبل مثل هذا العدد من العلميات الجراحية لمصابين بالرصاص في ليلة واحدة.

وقال إن "بعض الإصابات كانت خطيرة إلى درجة أننا اضطررنا إلى الشروع في العملية الجراحية دون انتظار التخدير".

ولم يعلن حتى الآن عن العدد الرسمي للضحايا، ولكن بي بي سي تأكدت من المستشفيات من مقتل 5 أشخاص على الأقل.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 500 محتج على الأقل في تلك الليلة، وهم محتجزون في مراكزها. وأعلن حزب "تحريك إنصاف" عن عدد من المفقودين.

والشخص الذي لم يظهر من أيام هو بشرى بي بي.

وقال أحد الأنصار: "لقد تخلت عنا".

بينما دافع عنها آخرون بقولهم "لم يكن الخطأ منها. لقد اضطرها قادة الحزب إلى المغادرة".

أما المعلقون السياسيون فكانوا أكثر حدة، إذ كتب الصحفي والمحلل السياسي، محمل سارفراز: "مغادرتها أضرت بمشوارها السياسي قبل أن يبدأ".

فهل هذا ما كانت تريده؟

ونفى خان في مناسبات سابقة أن تكون لزوجته طموحات سياسية. وقال في منشور نسب له على موقع أكس: "ما تفعله هو تبليغ رسائلي".

ووصف المحلل السياسي، إمتياز غل، في تصريح لبي بي سي أوردو مشاركتها بأنها "خطوة غيرعادية في ظروف غير عادية".

ويعتقد غل أن دور بي بي حالياً "يهدف إلى الإبقاء على نشاط الحزب في غياب عمران خان".

ويوافقه في التحليل العديد من أعضاء الحزب، فهم يرون أيضاً أنها "تقدمت إلى الواجهة فقط لأن عمران خان يضع فيها ثقته".

ولكن العارفين بخبايا الحزب يهمسون بأنها تحرك الخيوط من خلف الستار، فقد كانت تقدم المشورة لزوجها بشأن التعيينات، وفي اتخاذ القرارات الحاسمة، خلال فترة حكمه.

وكان آخر تدخل مباشر لها عندما دعت إلى اجتماع القياديين في حزب "تحريك إنصاف" لدعم دعوة إلى تنظيم تجمع.

واتهمها وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، "بالانتهازية"، قائلاً إنها تستغل الفرصة "لتصبح زعيمة سياسية".

وترى أسماء فايز أستاذة العلوم السياسية في جامعة لاهور أن قادة حزب "تحريك إنصاف" ربما استهانوا بقدرات بي بي.

وقالت لبي بي سي "إنهم اعتقدوا أنها بعيدة عن السياسة، وعليه فإنها لن تشكل خطراً عليهم".

"ولكن الأحداث الأخيرة، أظهرت جانباً مختلفاً من شخصية بشرى بي بي".

ولكن ربما لا يهم ما يعتقده المحللون السياسيون، فالكثير من أنصار الحزب يرون فيها ارتباطهم بعمران خان. ولقد اتضح أن حضورها كان كافياً لتحريك القاعدة.

ويقول عاصم علي، أحد سكان إسلام أباد: "أثق فيها، بكل تأكيد، إنها تريد الإفراج عنه".