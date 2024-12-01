إيلاف من أبوظبي: وصل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات في زيارة خاصة، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس) الأحد.

وتأتي الزيارة، وهي الأولى من نوعها خلال 3 أعوام بحسب رويترز، قبل أيام من اجتماع تحالف أوبك+ في الخامس من (كانون الأول) ديسمبر، الخاص بسياسة إنتاج النفط، وقد تأجل هذا الاجتماع بعدما كان مقررا، الأحد.

وقالت مصادر لرويترز إن من بين القضايا التي سيتعين بحثها زيادة إنتاج الإمارات النفطي التي جرى الاتفاق عليها في حزيران (يونيو)، ومن المقرر أن تبدأ في كانون الثاني (يناير) 2025.

وأرجأ أوبك+ اجتماعه لتزامنه مع قمة خليجية في الكويت اليوم، ومن المعروف أن السعودية والإمارات حليفان قويتان سياسياً واقتصادياً.

كما تشير بعض التكهنات السياسية إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى دولة الإمارت تتعلق كذلك بالتطورات السياسية في المنطقة، وعلى رأسها الملف السوري بتطوراته المفاجئة، فضلاً عن الأحداث في لبنان ووقف إطلاق النار، والاتفاق الوشيك لوقف إطلاق نار مماثل في غزة.