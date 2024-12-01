إيلاف من مراكش:ترأس الأمير مولاي رشيد،شقيق العاهل المغربي ورئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش،مرفوقا بقرينته الأميرة للا أم كلثوم،مساء السبت،بقصر البديع،حفل عشاء أقامه الملك محمد السادس،بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة الحادية والعشرين لهذه التظاهرة الفنية التي تواصل إلى غاية السابع من ديسمبر الجاري.

وحضر الحفل عدد من المسؤولين المحليين، بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، رئيسة المجلس الجماعي ( البلدي) لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد؛ فضلا عن مسؤولين في إدارة المهرجان، وهم نائب الرئيس المنتدب لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، فيصل العرايشي، ومستشارة رئيس المؤسسة، ميليتا توسكان دو بلونتيي، والمدير الفني للمهرجان، ريمي بونوم، والمستشار المالي لرئيس مؤسسة المهرجان، عز الدين بنموسى، والخازن العام للمؤسسة، سعد العماني، والكاتبة العامة للمهرجان فدوى مكزاري، والمدير المالي للمهرجان، نوفل بنسودة، والمنسق العام للمهرجان علي حجي.

كما حضر الحفل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، إلى جانب النجوم العالميين الحاضرين والشركاء الأجانب والوطنيين.

وافتتح المهرجان، في دورته لهذه السنة، الجمعة، بحضور شخصيات مرموقة من عوالم الفن والسينما والثقافة والإعلام من المغرب والخارج؛ ويقترح على جمهوره فقرات متنوعة، تشمل عرض 71 فيلما من 32 بلدا.