إيلاف من القدس: قالت تقارير أميركية وعربية وعبرية إن حركة حماس في طريقها للموافقة على انسحاب تدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي من غزة

خلال الفترة الانتقالية، كما أنه من المتوقع أن تقبل حماس أيضًا بسيطرة السلطة الفلسطينية على معبر رفح.

وبشكل عام فإن حركة حماس منفتحة على اتفاق وقف إطلاق النار وربما تكون أكثر انفتاحا على التسوية مما كانت عليه في السابق، وفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد، نقلا عن مصادر فلسطينية مطلعة على الأمر.

وبحسب ما ورد أشارت المصادر إلى أن الحركة أشارت إلى أنها ستقبل انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ، بما في ذلك ممرات فيلادلفيا ونيتساريم.

وقالت المصادر إنه خلال الفترة الانتقالية، ستقبل حماس أيضًا سيطرة السلطة الفلسطينية على معبر رفح، ومع ذلك، ورد أن حماس اشترطت مثل هذا الاتفاق على قدرة سكان شمال غزة على العودة إلى منازلهم.

وفي ظل حالة الانهاك التي يعيشها قطاع غزة وحركة حماس، وهو الأمر الذي ينطبق على إسرائيل أيضاً، فإن التنازلات سوف تكون كلمة السر التي تحرك الجانبين نحو اتفاق قريب.

تعاون السلطة الفلسطينية والدول العربية

وزعمت المصادر أيضًا أن الحركة وافقت على قيام السلطة الفلسطينية والدول العربية بإدارة قطاعات مختلفة من قطاع غزة.

ونُقل عن المصادر قولها: "هناك إجماع داخلي على الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق في غزة".

كما نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تعتقد أن حماس ستوافق على التسوية بشأن بعض المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها، ووفقا للمسؤول، فإن نشر الحركة للفيديو الذي يظهر الرهينة إيدان ألكسندر كان إشارة إيجابية من حماس.

وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً على الأقل

علاوة على ذلك، تم طرح اقتراح جديد على الطاولة "لوقف القتال في غزة لمدة 60 يومًا على الأقل والسماح لإسرائيل بالحفاظ على وجود عسكري في الجيب"، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت، مضيفة أن "الرهائن المحتجزين في غزة سيتم إعادتهم إلى إسرائيل". يبدأ إطلاق سراحهم بعد سبعة أيام."

في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض قادة حماس يدرسون صفقة وقف إطلاق النار للرهائن في غزة ، والتي بموجبها سيبقى جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل مؤقت في ممر فيلادلفيا في قطاع غزة.