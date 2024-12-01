إيلاف من الرباط: ترأست الأميرة للا مريم، شقيقة العاهل المغربي، السبت، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، حفل تدشين البازار الخيري للنادي الدبلوماسي، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس.

وبعد قص الشريط الرمزي إيذانا بتدشين هذا البازار الخيري، الأميرة للا مريم بزيارة لمختلف أروقة البازار، حيث تم عرض باقة متنوعة من منتجات الصناعة التقليدية والمحلية من عدة بلدان تمثل مختلف القارات.

وفي ختام هذا الحفل، أخذت للأميرة للا مريم صورة تذكارية مع عضوات النادي الدبلوماسي.



الاميرة للا مريم في صورة تذكارية مع عضوات النادي الدبلوماسي

ويعد هذا البازار الخيري موعدا سنويا ينظمه النادي الدبلوماسي بالمملكة للاحتفاء بقيم الصداقة والتضامن ودعم المنظمات غير الحكومية المغربية التي تعمل لفائدة الفئات المعوزة.

ويشكل هذا الحدث النشاط الأبرز للنادي الدبلوماسي، الذي يضم عقيلات رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب. وخلال هذه السنة شاركت 46 سفارة ومنظمة دولية تمثل إفريقيا وأميركا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط بباقة متنوعة من المنتجات، لا سيما الصناعة التقليدية والنسيج والأعمال الفنية.

ويتمثل الهدف المشترك لعضوات النادي في تعبئة الموارد المالية لدعم المنظمات غير الحكومية المغربية التي تنشط في مجالات التربية والصحة والتنمية لفائدة النساء في الوسط القروي، إلى جانب نشر قيم الأخوة والتضامن والسخاء في جو من التفاهم والاحترام المتبادلين بين الثقافات والأديان.

ومن خلال مبادراته الخيرية، يسعى النادي على الخصوص الى تقوية أواصر الصداقة بين المغرب والهيئات الدبلوماسية العاملة بالمملكة.