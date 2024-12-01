إيلاف من القدس: أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكثر تقبلا لفكرة تحفيز هجرة سكان غزة من القطاع، حسبما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقابلة مع إذاعة الجيش يوم الأحد.

"أريد تشجيع الهجرة لسكان غزة من قطاع غزة، أعتقد أننا بحاجة للسماح لهم بالهجرة متى شاءوا"، مضيفا أنه يعمل على التنسيق مع نتانياهو في هذا الشأن.

وعندما سُئل عما إذا كان نتانياهو يدعم فكرة تحفيز الهجرة من غزة، قال بن غفير إن بعض أفكاره التي أثارت المقاومة في الماضي تُقابل الآن بانفتاح.

وقال إن الاستيطان اليهودي في قطاع غزة سيكون "فكرة مرحب بها و أكبر عقاب لما فعلوه بنا في 7 تشرين الأول (أكتوبر) ".

وأضاف: "تذكروا أن المرات الوحيدة التي تغلبنا فيها على أعدائنا كانت عندما أخذنا أراضي منهم، واحتلال قطاع غزة هو بالتأكيد فكرة، لكن يجب أن أعترف أنني غير راضٍ عنها".

ووفقاً لما نقلته "جيروزاليم بوست"، قال بن غفير إن الاستيطان ليس كافيا دون تحفيز الهجرة، وقد حان الوقت الآن.

إدانة فلسطينية للدعوات العنصرية

من جانبها أدانت السلطة الفلسطينية، الأحد، "الدعوات العنصرية الإسرائيلية لتهجير المواطنين من قطاع غزة". وكتبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في تغريدة على موقع "إكس"، أن "الوزارة تدعو المجتمع الدولي إلى احترام مسؤولياته القانونية تجاه حماية الأسرى الفلسطينيين. "