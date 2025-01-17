إيلاف من لندن: قبل يومين من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ستوقع اثنتان من أبرز خصوم الغرب ــ روسيا وإيران ــ معاهدة شراكة استراتيجية. وحسب تقارير من طهران وموسكو، ستعزز هذه الاتفاقية العلاقات التي ازدهرت منذ الغزو الكامل الذي شنته موسكو على أوكرانيا.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتشمل المباحثات بين الجانبين تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، منها الأمن والدفاع والطاقة وتكنولوجيا الفضاء والاقتصاد، بالإضافة إلى مناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تختتم المحادثات بتوقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة بين روسيا وإيران لمدة 20 عاما.

لا استهداف للغير

وأكد الجانبان الروسي والإيراني أن الاتفاقية ليست تحالفا عسكريا ولا تستهدف دولا أخرى، بل تهدف إلى تعزيز الأمن المشترك وحماية القيم الإنسانية. كذلك أشار الجانب الإيراني إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون في إنشاء خط "شمال-جنوب" الذي يربط روسيا بالمحيط الهندي عبر إيران.

ويأتي توقيع الاتفاقية في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، حيث تراجع النفوذ الروسي والإيراني في الشرق الأوسط بعد التطورات الأخيرة في سوريا ولبنان. كذلك سيتم التوقيع قبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المعروف بانتهاجه سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران خلال فترة ولايته الأولى.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في وقت سابق من هذا الأسبوع: "هذه الاتفاقية، مثل معاهدتنا مع كوريا الشمالية، ليست موجهة ضد أي أحد"، في إشارة إلى اتفاقية مماثلة وقعتها موسكو مع بيونغ يانغ العام الماضي.

ومع ذلك، تضمنت هذه المعاهدة بند الدفاع المتبادل، حيث تعهدت كل من الدولتين بمساعدة الأخرى إذا لزم الأمر. وقد دق هذا على الفور أجراس الإنذار في واشنطن وكييف وسول وخارجها.

وبعد أكثر من ستة أشهر بقليل، تقول أوكرانيا إنها أسرت جنديين من كوريا الشمالية في ساحة المعركة ــ وهو ما يشكل دليلا على ادعائها بأن روسيا نشرت الآلاف من قوات بيونغ يانغ على خط المواجهة.

ويقول مراقبون إن هذا ما يشير إلى أن مخاوف الغرب كانت في محلها. ويتوقعون أن تثير الشراكة مع إيران قلقا مماثلا.

يذكر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانتا اتهمتا طهران بالفعل بتزويد موسكو بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستخدامها ضد أوكرانيا. تنفي كل من روسيا وإيران هذا الادعاء.

مواصلة الحرب

وقال ألكسندر جابوييف، مدير مركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا، لشبكة سكاي نيوز: "المبدأ التنظيمي الرئيسي للسياسة الخارجية الروسية الآن هو مواصلة حربها في أوكرانيا".

لكن الدفاع هو مجال مهم لإيران وروسيا حيث ستتعاون الدولتان بشكل أوثق نتيجة لهذه الشراكة الجديدة، والتي يصفها السيد جابوييف بأنها "الزخرفة الرمزية على الكعكة".

وقال: "إن التعاون الحقيقي هو الجزء تحت الماء من جبل الجليد، حيث تشتري روسيا الطائرات بدون طيار، وتصمم الطائرات بدون طيار والصواريخ وأنواع مختلفة من الأسلحة التي تحتاجها لساحة المعركة في أوكرانيا". "في المقابل، تحصل إيران على الخبرة الفنية الروسية."

محض مصادفة

وإلى ذلك، فإنه وفقًا للكرملين، فإن توقيت توقيع المعاهدة هو مصادفة بحتة، ولا علاقة له بتنصيب السيد ترامب. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "دع منظري المؤامرة يستمتعون بأنفسهم"، وأضاف: سواء كانت مصادفة أم لا، فإن الصورة البصرية ملائمة لروسيا.

يعمل الاتفاق كتذكير واضح للغرب بأن العالم يتغير، وأن النظام العالمي القائم على القواعد الذي تقوده الولايات المتحدة، من وجهة نظر موسكو، ينهار.

يشار إلى أن بوتين غالبًا عن رغبته في خلق عالم متعدد الأقطاب، خالٍ من الإمبريالية الغربية وهيمنة أميركا. وقال مراقبون: إنه يريد أن يُظهر أن محاولاته ناجحة، على الرغم من جهود الغرب لعزل روسيا. أولاً كوريا الشمالية، والآن إيران - التضامن من خلال العقوبات.